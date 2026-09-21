Haberler

Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım Haber Videosunu İzle
Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletico Madrid, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun Madrid derbisi sonrası hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerine sosyal medyadan karşılık verdi. İşte detaylar...

  • Atletico Madrid, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki fotoğrafını ve derbideki faul görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Atletico Madrid paylaşımında İspanyolca ve İngilizce olarak 'Hakemlere yönelik tacizi derhal durdurun!' mesajını verdi.
  • Mourinho, maç sonrası basın toplantısına Cristian Romero ve Lee Kang-in'in Real Madrid oyuncularına yaptığı müdahalelerin basılı görüntülerini getirerek hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ı eleştirdi.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya olay yaratacak bir göndermede bulundu.

BASILI GÖRÜNTÜLERLE HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısına Cristian Romero ve Lee Kang-in’in Real Madrid oyuncularına yaptığı müdahalelerin basılı görüntülerini getirerek hakem Miguel Angel Ortiz Arias’ı sert şekilde eleştirdi.

''ZAVALLI HAKEM BASKIYLA BAŞ EDEMEDİ''

Portekizli teknik adam, ''Hakem 41 yaşında, derbi için tecrübesi yok. Sadece küçük maçlarda görev yapmış zayıf bir hakem. Zavallı hakem baskıyla baş edemedi. Hakem kurulunu tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı. 

ATLETICO MADRID'İN PAYLAŞIMI

Atletico Madrid, Mourinho’nun basın toplantısındaki fotoğrafını ve derbideki faul görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İspanyol ekibi paylaşımında İspanyolca ve İngilizce olarak ''Hakemlere yönelik tacizi derhal durdurun!'' mesajını vererek Mourinho'ya göndermede bulundu. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
YKS'de 110 bin kontenjan ek yerleştirmeye kaldı! 30 binden fazla aday kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmadı

Üniversiteyi kazandılar ama gitmediler! 110 bin kontenjan boş
Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 8 hafta forma giyemeyecek
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten dev sürpriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyşehir'de motorda mahsur kalan yavru kedi için seferberlik! Onu cep telefonundan açılan kedi sesi kurtardı

Süt de yiyecek de işe yaramadı! Yavru kediyi o ses kurtardı
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
Kripto fenomenleri için geri sayım başladı

Kripto fenomenleri için geri sayım başladı
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor, 228 bin alıcı yararlanabilecek

TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! İşte kapsam dışı kalanlar
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı

Eve dönmeyen Kerim'i arıyorlar! Ailesinden vatandaşlara çağrı