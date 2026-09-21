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Şişli'de evinde başından vurulan 33 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı

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Şişli'de evinde başından vurulan 33 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı
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Şişli'de saat 17.50 sıralarında silah sesini duyan anne, oğlunu odasında başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi; odada seri numarası silinmiş tabanca, not ve telefonda 4 dakikalık video kaydı bulundu.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL ŞİŞLİ'de Batuhan B. (33), silah sesini duyarak odasına giren annesi tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Batuhan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde odada seri numarası silinmiş tabanca ve not bulunurken, telefonunda yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan B.'nin odasından silah sesi duydu. Odaya giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., bu sırada dışarıda olan emekli polis eşi İlhami B.'ye (64) haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan B.'nin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve bu evde kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Batuhan B.'nin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, oğlunun herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

ODASINDA NOT, TELEFONUNDA VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Batuhan B.'nin notta telefonunda bir kayıt bıraktığını belirttiği, telefonunda yapılan kontrolde ise yaklaşık 4 dakikalık bir video çektiğinin görüldüğü öğrenildi. Odada bulunan seri numarası silinmiş tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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