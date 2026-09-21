Haberler

Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde farklı partilerden belediye başkanı ve milletvekillerinin AK Parti'ye katılmasının ardından Ankara'da yeni geçişler konuşulmaya başlandı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi. Kulislerde farklı partilerden bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçebileceği öne sürülüyor.

  • Farklı partilerden bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor.
  • Gazeteci Mahir Kılıç'a göre olası katılımların TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı olan 1 Ekim'den sonra peyderpey gerçekleşmesi bekleniyor.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Eylül'deki MKYK toplantısı sonrası partinin hem Meclis hem belediyeler boyutunda yoğun katılım talebi aldığını açıkladı.

Meclis'te dengeler, yeni yasama yılı öncesinde yeniden hareketlenebilir. Ankara kulislerinde, farklı partilerden bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının Ak Parti'ye katılmak istediği konuşuluyor.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR KAPIDA

Siyasette son dönemde yaşanan parti değişikliklerine yenilerinin eklenebileceği belirtiliyor. Kulislerde özellikle farklı partilerde görev yapan milletvekilleri ve belediye başkanlarının Ak Parti'ye katılma talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Yeni katılımlarla ilgili en dikkat çekici iddia ise milletvekilleri üzerinden geldi. Gazeteci Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından olası katılımların peyderpey gerçekleşebileceği ileri sürülüyor.  Bu nedenle gözler 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA TALEP VAR

Hareketliliğin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin açıklamasına göre farklı belediyelerden de partiye katılmak isteyen isimler bulunuyor.

ÇELİK DE KATILM TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Eylül'de gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiye yönelik katılım taleplerini doğrulamıştı. Çelik, “Partimize gerek Meclis, gerek belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca bu taleplerin partinin ilkeleri, prensipleri ve gelenekleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com
Sakarya'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

Kaza geçiren vatandaşları dolandıran 20 şirket TMSF'ye devredildi
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Kavga değil katliam! Alacak tartışmasında 3 can gitti
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Basiretsiz milletvekili ve Belediye başkanı olursa, rüzgarın estiği yöne döner. İnsanda biraz omurga olur. Geçtiklerine bin pişman olacaklar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

herkes doğru yolu buluyor sonunda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

O kadar basiretsiz milletvekili ve Belediye başkanı var ki! Böyle adamlardan hizmet bekliyorsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar

4 kişilik aile umreye gitti; 8 aydır ülkeye dönemiyorlar

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki

Ne yaptın Mourinho? Arda'ya yaptığı olay oldu
'Yargıya müdahale' soruşturmasında 2'si avukat 5 tutuklama! İfadelerde hakim ve savcıların da adı geçti

Avukatlar tutuklandı, sıra hakim ve savcılarda! HSK'ye yazı gitti
Fon soruşturması genişliyor: Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattı

Tercihleriyle moda dünyasını ikiye böldüler
Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Vadi'nin Ömer Baba'sıydı! Kozinoğlu soruşturmasında o da ifade verecek
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

Real Madrid karıştı: Bu ligden...