Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Son dönemde farklı partilerden belediye başkanı ve milletvekillerinin AK Parti'ye katılmasının ardından Ankara'da yeni geçişler konuşulmaya başlandı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi. Kulislerde farklı partilerden bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçebileceği öne sürülüyor.
- Farklı partilerden bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor.
- Gazeteci Mahir Kılıç'a göre olası katılımların TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı olan 1 Ekim'den sonra peyderpey gerçekleşmesi bekleniyor.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Eylül'deki MKYK toplantısı sonrası partinin hem Meclis hem belediyeler boyutunda yoğun katılım talebi aldığını açıkladı.
Meclis'te dengeler, yeni yasama yılı öncesinde yeniden hareketlenebilir. Ankara kulislerinde, farklı partilerden bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının Ak Parti'ye katılmak istediği konuşuluyor.
AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR KAPIDA
Siyasette son dönemde yaşanan parti değişikliklerine yenilerinin eklenebileceği belirtiliyor. Kulislerde özellikle farklı partilerde görev yapan milletvekilleri ve belediye başkanlarının Ak Parti'ye katılma talebinde bulunduğu ifade ediliyor.
GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLDİ
Yeni katılımlarla ilgili en dikkat çekici iddia ise milletvekilleri üzerinden geldi. Gazeteci Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından olası katılımların peyderpey gerçekleşebileceği ileri sürülüyor. Bu nedenle gözler 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrildi.
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA TALEP VAR
Hareketliliğin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin açıklamasına göre farklı belediyelerden de partiye katılmak isteyen isimler bulunuyor.
ÇELİK DE KATILM TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Eylül'de gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiye yönelik katılım taleplerini doğrulamıştı. Çelik, “Partimize gerek Meclis, gerek belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca bu taleplerin partinin ilkeleri, prensipleri ve gelenekleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtmişti.