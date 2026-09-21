YENİ Parti Sözcüsü Emre: 'YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz'

Yeni Parti'nin isminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin tartışma sürerken Parti Sözcüsü Zeynel Emre, uygulanabilecek formülü açıkladı. Emre, gerektiğinde parti isminin başına küçük bir düzenleme ekleyebileceklerini söyledi.

YENİ PARTİ'NİN İSMİNE İTİRAZ

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin ismine yönelik itirazla ilgili konuştu. Yenilik Partisi, iki siyasi partinin isimlerinin birbirine benzediği ve bunun karışıklığa neden olabileceği gerekçesiyle başvuruda bulundu. Zeynel Emre ise iki partinin isim ve amblemlerinin birbirinden ayırt edilebildiğini savundu.

"İSMİN BAŞINA KÜÇÜK BİR DÜZENLEME KOYABİLİRİZ"

Emre, isim tartışmasının çözülebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz. Ama YENİ Parti'yi biz, milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk. İsmini de sevdiler." Emre, Kurucular Kurulu'nun bu konuda yetkili olduğunu ve henüz farklı yönde bir değerlendirme yapılmadığını ifade etti. Yenilik Partisi'nin başvurusunu geri çekebileceğini söyleyen Emre, Anayasa Mahkemesi'nin isimlerin karıştırılmadığı yönünde karar verebileceğini de savundu. Aksi yönde bir değerlendirme çıkması durumunda ise hızlı bir düzenlemeye gidebileceklerini belirtti. İsim benzerliği tartışması geçtiğimiz günlerde de partinin gündemindeydi. Emre daha önce yaptığı açıklamada, "Biz ismimizi koruyoruz" diyerek mevcut parti adını savunmuştu.

MECLİS'E YENİ KANUN TEKLİFİ

Emre'nin açıklamalarında ekonomi başlığı da yer aldı. Yeni Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin bir kanun teklifi hazırladığını belirten Emre, oluşan zararların kamu kaynakları yerine zarara neden olan kişilerin mal varlıklarından karşılanmasını öngören bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Emre, teklifin bu hafta İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Zeynel Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalara da değindi. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için görev süresinin son döneminde TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini savunan Emre, bunun için 360 milletvekilinin desteğinin gerektiğini söyledi. Bu değerlendirme, Yeni Parti Sözcüsü Emre'nin anayasal sürece ilişkin siyasi ve hukuki görüşünü yansıtıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı