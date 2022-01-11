Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak çarşamba gününden itibaren soğuk hava dalgası etkili olacak. Yarın yurdun büyük bölümü için sağanak beklenirken hafta ortasından itibaren bbir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü yağacak.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞÜYOR

Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİNİ

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinin, yarın zamanla bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu

EDİRNE 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla kıyı ve güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu çevreleri şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekliği 1500 m üzeri olan kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney ve doğusu, yarın Eskişehir hariç olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve bayburt çevrelerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Hakkari, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinde yüksek kesimleri ile yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kar yağışlı

KARS -11°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ile Marmara'da kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz 1,5 ila 2,5m öğle saatlerinden sonra 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 6 ila 8, güneyi 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, akşam 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8. açıkları 9, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyinde sabah ve öğle saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, kuzeyi 3,0 ila 4,0m, yer yer 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı, kıyı kesimleri kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet