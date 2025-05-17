Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!
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Işıklar altında gördüğünüz, milyonların sevgilisi olan o ünlüler… Aslında bir zamanlar sokaklarında yürüdüğünüz, vapurunda yolculuk ettiğiniz, çay bahçesinde oturduğunuz o şehirlerden biriyle sizin kadar bağlı. Belki aynı caddelerde yürüdünüz, belki aynı okul zilini farklı yıllarda duydunuz. Hayranı olduğunuz o ünlü, sizinle aynı memleketten çıkmış olabilir.

Sanat, müzik ve televizyon dünyasının tanınmış simaları sadece yetenekleriyle değil, kökenleriyle de merak konusu oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından çıkan ünlü isimler, doğdukları şehirlerle ya da ailelerinin geldiği yörelerle de gündeme geliyor. İşte Türkiye'nin sevilen sanatçılarının ve ekran yüzlerinin memleketleri…

Türk rock müziğinin öncülerinden Teoman, Karadeniz'in yeşiliyle ünlü ili Giresun kökenli. Müziği kadar duruşuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının memleketi, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

İzlenme rekorları kıran İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileri ile adını duyuran ve daha sonra başarılı projelerde yeralan Nurgül Yeşilçay'ın memleketi Afyonkarahisar.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Kenan Doğulu ise İstanbul doğumlu ve büyüme. Türk pop müziğinin dinamik ismi olarak tanınan Doğulu, köklü bir İstanbullu aileden geliyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Candan Erçetin, Kırklareli doğumlu. Başarılı sanatçı, çocukluk ve ilkokul yıllarını da bu Trakya kentinde geçirdi. Erçetin'in müziğine yansıyan duyguların izleri, doğup büyüdüğü coğrafyadan da besleniyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of The World yarışmasında elde ettiği birincilikle şöhreti yakaladı. Yakışıklı oyuncu, Akdeniz'in sıcak ili Adana kökenli.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Megastar Tarkan, Almanya'da dünyaya gelse de, nüfusa kayıtlı olduğu il Rize. Hem Karadeniz kültürü hem de Avrupa disiplini ile şekillenen Tarkan, Türkiye'nin en büyük müzik ikonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Acun Ilıcalı ise Erzurumlu. Başarılı medya patronunun doğduğu şehir, onun girişimci ruhunu şekillendiren etkenlerden biri olarak görülüyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Serdar Ortaç, pop müziğe getirdiği kendine özgü tarzla tanınıyor. Ortaç'ın ailesi Kastamonu kökenli.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Çağla Şikel, Türkiye'nin doğusundaki Kars ilinden. Eski manken ve sunucu olarak ekranlarda uzun yıllar yer alan Şikel, memleketiyle her fırsatta gurur duyduğunu dile getiriyor.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Fahriye Evcen, Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmeni olan Evcen'in ailesi aslen Samsunlu.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Cem Yılmaz, İstanbul doğumlu olsa da kökeni İç Anadolu'ya uzanıyor. Ünlü komedyenin ailesi Sivaslı.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri. Efsanevi oyuncunun memleketi Ordu.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Arda Kural, oyunculuğuyla tanınan isimlerden. Kural, Yalova doğumlu ve burada büyüdü.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Hülya Avşar, 1983 yapımı Haram filmiyle kariyerinde dönüm noktası yaşadı. Balıkesir-Edremit doğumlu olan sanatçının baba tarafı ise Ardahan-Hasköy kökenli.

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Son olarak, Sezen Aksu… Türk müziğinin "Minik Serçesi" olarak anılan Aksu, İzmir doğumlu. Kökeni ise Denizli

Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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