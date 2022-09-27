Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Güçlü sesinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Türk sanat müziğinin başarılı ismi Umut Akyürek, peş peşe gençlik fotoğraflarını yayınladı.

"FERDİ TAYFUR YERLİ SOPHIA LOREN DERDİ"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan 49 yaşındaki Umut Akyürek, 16 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Kaşlara özgürlük yaş 16. Burun eğri dudak asimetrik hala da öyle gerçi. Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi hatta Ferdi Tayfur beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Art arda gençlik fotoğraflarını paylaşan Akyürek, kıvırcık saçlı bir pozunu yayınlayarak "Valla Paris'te yolda durdurup modellik teklif etmişlerdi. 52 kiloydum" dedi. Akyürek'in gençlik fotoğraflarını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Sanat eseri gibi" ve "Güzelliğiniz doğuştan geliyormuş" yorumları yaptı.