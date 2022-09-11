Tarkan...İZMİR'DE YÜZBİNLERİ COŞTURDU!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı.

ALAN SAATLER ÖNCESİNDEN DOLDU

Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı'na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı.

Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.

'YOLLA' ŞARKISI İLE SAHNEYE ÇIKTI

İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi.

İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı.

'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk'ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

"TARKAN İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM"

Tarkan için Almanya'dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya'dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim.

Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi.

Tarkan'ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım.

Özellikle 'Kuzu Kuzu' şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ SAHNEYE ATLADI

Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı.

Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere, "Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur" diye seslendi.

Tarkan, "İzmir Marşı'nı söylemeden İzmir'den gitmem" diyerek marşı bir kez daha seslendirdi.

"İZMİR'İ ÇOK SEVİYORUM"

'Geççek' isimli şarkısının ardından İzmirlilere veda eden megastar, "İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun.

Atamızı saygıyla anıyoruz. O her zaman kalbimizde. Şaşmayız bu yoldan.

Sizleri çok seviyorum. Bunu iyi ki yaptık. İzmir'den çok güzel anılarla ayrılıyorum.

İzmir'i çok seviyorum" sözleriyle geceyi noktaladı ancak hayranlarının coşkusu ve tezahüratı üzerine kısa bir süre sonra yeniden sahneye çıktı.

Tarkan, "Benim de gitmeye niyetim yoktu" diyerek yeniden 'Öp' şarkısını söyledi.

Tarkan, "Üç günlük dünya, her şeyi kafaya takmayın.

Bakın sahnem yıkıldı. Ne olacağı belli olmaz. Her günü son günümüz gibi yaşamamız lazım.

Birlik olmamız, barış ve huzur içinde yaşamamız lazım" diyerek İzmir'e veda etti.

Tarkan'ı izlemeye gelen ve alanda büyük kalabalık oluşturan hayranları, konserin sona ermesiyle alanı boşaltmaya başladı.

HELİKOPTERLER ZEYBEK GÖSTERİSİ YAPTI

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Görkemli kutlamalar kapsamında konser veren Tarkan'ın sahne platformunun önceki gece yıkılmasının ardından, ekipmanlar Gündoğdu Meydanı'na taşındı.

Sanatçının hayranları, erken saatlerde konser alanında yer tutmaya başlamıştı.

Son olarak alanda hıncahınç bir kalabalık olduğu görüldü.

Öte yandan şehirde helikopterlerin zeybek gösterisi nefes kesti, o anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İŞTE İZMİR'DEKİ GÖRKEMLİ KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir dizi kutlama gerçekleşti.

Büyük bir heyecanla beklenen pop müzik sanatçısı Tarkan'ın konseri için ise çok sayıda vatandaşın erken saatlerde konser alanında yerini aldığı görüldü.

Konser öncesi sahne platformunun yıkılmasının ardından konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuştu.

Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlanıp sahneye enstrümanlar yerleştirilirken sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlamıştı.

Konser alanından son gelen fotoğraflarda kalabalığın sonunun görünmediği dikkatlerden kaçmadı.