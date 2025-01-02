Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
FERDİ TAYFUR HAYATINI KAYBETTİ
Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.
BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI
79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" demişti.
TAYFUR, HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tayfur da hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.