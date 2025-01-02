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Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

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Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

FERDİ TAYFUR HAYATINI KAYBETTİ

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" demişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

TAYFUR, HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur da hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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Yorumlar (138)

Haber YorumlarıŞükrü ŞEN:

Allah rahmet eylesin. Kıymetli bir sanatçıydı.

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Haber YorumlarıErol Balık:

Bu mübarek gecede ALLAH rahmet eylesin hersese nasip olmaz.

Yorum Beğen472
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Haber YorumlarıKazim Akgün:

Allah Rahmet eylesin ,

Yorum Beğen472
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Çok severdim çok acı bir kayıp Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen397
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıJokerAllame:

arabeskin kralı ışıklar içinde uyu..

Yorum Beğen330
Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıSerdar Kartal:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen335
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKml Acr:

Allah rahmet eylesin severdik kralı...

Yorum Beğen302
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Haber YorumlarıKartal:

gerçek sanatçılar birer birer ayrılıyor aramızdan

Yorum Beğen295
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Haber YorumlarıNur Saglamoglu Sarikaya:

ALLAH RAHMET EYLESIN, GUZEL SESLI SANATCIMIZDI….

Yorum Beğen275
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMındık Ailesi:

Dünya malı için son zamanlar taritismalara girdin evlatlarına kimseye kalmadı ferdi amca Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme76
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