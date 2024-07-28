Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Burdur'da dün hayatın kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, dün Burdur'da hayatını kaybetti. 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz, dün gece saatlerinde fenalaşınca hastaneye götürüldü. 52 yaşındaki Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Burdur'da yaşamını yitiren Harun Akaröz'ün cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Gündoğan merkez Camii'ne getirildi. Safiye Soyman, oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile beraber camiye gelen yakınlarını gözyaşları içerisinde karşıladı. Cenaze törenine Safiye Soyman, Faik Öztürk, Soyman ailesi ve yakınları, sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sunucu Ebru Akel, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Akaröz, Gündoğan mezarlığına defnedildi.

Yastığıyla yattı

Faik Öztürk, "Allah kimseye vermesin, zor. 7 yıldır çok çekti, çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Çok zorlu süreç. Allah Safiye'ye ömür versin, muhteşem baktı, muhteşem yaşattı. Herkes bize 3 ay, 5 ay derken Harun 7 yıl yaşadı. O yüzden Allah yattığı yeri cennet etsin. Acımız büyük, yaşayan bilir. Dün akşam evde Safiye, Harun'un yastığına sarıldı yattı. Safiye'nin buna alışması çok zor, Allah güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman ise, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım, çekimden geldim beni bekliyormuş. Çocuğum beni bekliyormuş. Ben geldim, 1 hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum" dedi.

Bodrum'da yaşayan Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde geçirdiği öğrenildi. - MUĞLA