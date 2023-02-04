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Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

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Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Yıllar önce katıldığı Popstar şarkı yarışmasında sık sık dekolteli kıyafetler giymediği için jüri üyeleri tarafından eleştirilen Özlem Güneş, son haliyle gündem oldu. İsmini Mekselina İslam olarak değiştiren Güneş, tesettüre girdi.

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında sesiyle ve tarzıyla adından söz ettiren Özlem Güneş, değişimiyle gündeme geldi. Yarışmada dekolteli kıyafetler giymediği için eleştirilen Güneş, tesettüre girerek eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşamaya karar verdi. Şarkıcılığı bırakarak sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Güneş, adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ YAPIYOR

Yarışmadan sonra evlenen Mekseline İslam, yıllar önce tesettüre girdi. Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan ünlü isim, sık sık eşi ve çocuğuyla günlük yaşantısını paylaşıyor. Dini paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Mekselina İslam, zaman zaman katıldığı programda yarışmada ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

DEKOLTE ÇIKIŞINDAN DOLAYI ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I KIZDIRMIŞTI

Yarışma esnasında dekolteli kıyafetler giymediği için eleştirilen Popstar Özlem'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirmişti. Yarışmada tepki gösteren Armağan Çağlayan, "Burada radyo için doğru şarkı söyleyen yorumcu aramıyoruz. Burası ses yarışmasıyla senin performansın çok iyi? Ben beğenmiyorum. Siz annenizle çok fazla ev gezmesine gide gide biraz kendinden bilmiş olmuşsunuz" demişti.

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Popstar Özlem son haliyle yine gündemde! Adını değiştirip tesettüre girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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