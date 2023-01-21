Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer görkemli törenle evlendi! Gelinin güzelliğine bir bakın

Usta sanatçı Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'le evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

DÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞILDI

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu. Çiftin düğününden ise ilk kareler gelmeye başladı. Sade bir gelinlik tercih eden Melis Ketenci güzelliği ile büyüledi.

İşte düğünden kareler;