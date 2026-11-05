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Eskişehir'de kontrolden çıkan işçi servisi devrildi, 18 kişi yaralandı

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Eskişehir'de kontrolden çıkan işçi servisi devrildi, 18 kişi yaralandı
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Eskişehir-Sivrihisar kara yolu üzerinde kontrolden çıkan işçi servisi devrildi, kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Sivrihisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskişehir'den Sivrihisar istikametine doğru seyir halinde olan işçi servisi, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada serviste bulunan 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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