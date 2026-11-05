Bolu Gerede'de sağanak akşam yerini kara bıraktı, yeşil alanlar beyazladı

Bolu Gerede'de sağanak akşam yerini kara bıraktı, yeşil alanlar beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun Gerede ilçesinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağışla yeşil alanlar ve ağaçların üzeri beyazlarken, karın ilçede gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yoğun şekilde etkili olan yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.
Kar yağışının ilçede gece boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA