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Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Magazin Haberleri

Genç oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Genç çifti en mutlu gününde yakın arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu da yalnız bırakmadı.

Yağmur Zamanı, Geniş Aile, Bebek İşi, Aslan Ailem, Kurşun, Tutunamayanlar ve Yeşilçam gibi birçok başarılı projede yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu.

MİLANO'DA EVLENDİLER

Genç çift, Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi. İkilinin nikah törenine başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere yakın arkadaşları da katıldı. Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oben Alkan nikah töreninde beyaz pantolon ve bluz tercih ederken genç oyuncu da siyah damatlı giydi.

İşte çiftin töreninden kareler...

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bora Akkaş Magazin Haberler

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