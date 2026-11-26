Galatasaray'ın kurucu efsane başkanı Ali Sami Yen'e kulübün ilk üyeleri tarafından 20'nci yıl hatırası olarak hediye edilen; kurmalı mekanizması ve rokoko üslubu tasarımıyla dikkat çeken cep saati müzayedede satışa çıkarılıyor. Ali Sami Yen'e ait 101 yıllık saatin üstünde Osmanlıca yazılarla birlikte, kulübün altın işlemeli ilk logosu ve Ali Sami Yen'in kulübün kuruluş ilkesi haline gelen 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri grave (kazıma) tekniği ile toz kapağında yer alıyor.

ÖN TEKLİFLER 500 BİN LİRAYI AŞTI

Ön tekliflerin firmanın resmi internet sitesi üzerinden de verilebildiği 'Müzelik Eserler Müzayedesi'nde bu özel saate ilk birkaç gün içerisinde verilen teklifler 10 bin doları lirayı aştı. Müzecilik faaliyetleri ile birlikte, koleksiyonluk eserlerin teminini de yapan firmadan edinilen bilgiye göre özellikle Galatasaraylılardan tarihi 101 yılı aşan ve mekanizması hala çalışan özel cep saatine ilgi büyük. Ali Sami Yen'e 101 yıl önce hediye edilen saat, 29 Kasım Pazar günü, Şişli Askerocağı Caddesi'nde bulunan müzayede salonunda internetten de tekliflerin verilebileceği, canlı ihaleyle yeni sahibine ulaşacak.

GALATASARAY'IN İLK AMBLEMİ YER ALMAKTA

Eserle ilgili müzayededen sorumlu şirketin yöneticisi Yiğit Kocabaş, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kocabaş, “Bu saati özel kılan en önemli noktalarından biri, Galatasaray’ın 20’nci kuruluş yıl dönümünde, 1925 yılında Ali Sami Yen’e kurucu üyeler tarafından takdim edilmesi, hediye edilmesi ve günümüze yüksek kondisyonda ulaşması. Ayrıca bu saati en özel yapan noktalardan birisi ise toz kapağında Galatasaray’ın kuruluş maksadının yazılı olması. ‘Maksadımız İngilizler gibi toplu halde oynamak, bir isme ve bir renge malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir.’ Bir Teşrinievvel 1321 tarihi yer almakta. Bu da 14 Ekim 1905 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Ali Sami Yen’e ithafen tasarlanmış. Ortasında gayın ve sin harflerinden oluşan, Galatasaray’ın ilk olarak Ahmet Ayetullah Bey tarafından tasarlanmış ve kongrede kabul edilmiş ilk amblemi yer almakta. Harflerin çevresinde de eski Türkçeyle, kazıma gravür tekniğiyle Galatasaray başkanına kurucu üyeler tarafından hediye edildiği belirtilmiş. İç kapağında ise yine kazıma gravür işçiliğiyle Galatasaray’ın maksadı eski Türkçeyle belirtilmiş. Üzeri de ay-yıldızla taçlandırılmış" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR"

Kocabaş, "Çok yoğun bilgi var. Tabi ki gerçek müşteri şu an canlı müzayedeyi bekliyor. Lakin şu an 10 bin dolar fiyatına ulaşmış durumda. Tüm eserlerimizde olduğu gibi saatimiz de tekliflere açıldı. Şu an 10 bin dolar seviyesinde. 29 Kasım Pazar günü de canlı müzayedede daha da yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

ASTON VİLLA MAÇI SONRASI YEN'İN KURULUŞ İLKESİ EKRANLARA YANSITILMIŞTI

Cep saatinin üstünde de yer alan Sami Yen'in, 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir sözleri, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 ile geçtiği maç sonrası stadyumun skorboardlarına da yansıtılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı