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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da kadro yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul temsilcisinin, farklı mevkilerde görev yapan dört futbolcuyla yollarını ayırmak için harekete geçtiği bildirildi.

4 FUTBOLCU BİRDEN KADRO DIŞI

Eyüpspor'da kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha oyuncusu Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba'nın kadro dışı bırakıldığı belirtildi. İstanbul ekibinde kaleden hücum hattına kadar dört farklı mevkide görev yapan futbolcuların aynı anda kadro dışı bırakılması dikkat çekti.

KENDİLERİNE YENİ TAKIM BULMALARI İSTENDİ

Eyüpspor'un söz konusu futbolcularla ilgili kararının yalnızca kadro dışı bırakmakla sınırlı kalmadığı da aktarıldı. İstanbul temsilcisinin dört futbolcudan da kariyerlerine başka bir takımda devam etmeleri için kendilerine yeni kulüp bulmalarını istediği ifade edildi.

GÖZLER AYRILIK SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Eyüpspor'da alınan kararın ardından Moldovan, El Yamiq, Sabiri ve Billal Boutobba'nın kariyerlerine hangi takımda devam edecekleri merak konusu oldu. Futbolcuların ayrılık sürecinin nasıl ilerleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Ajansspor