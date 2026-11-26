Süper Lig'de kıyım! 4 futbolcuyu kapının önüne koydularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da dört futbolcu hakkında kadro dışı kararı alındığı belirtildi. İstanbul ekibinin Moldovan, El Yamiq, Sabiri ve Billal Boutobba'dan kendilerine yeni kulüp bulmalarını istediği aktarıldı.
- Eyüpspor, kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha oyuncusu Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba'yı kadro dışı bıraktı.
- Eyüpspor, kadro dışı bırakılan dört futbolcudan kariyerlerine başka bir takımda devam etmeleri için yeni kulüp bulmalarını istedi.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da kadro yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul temsilcisinin, farklı mevkilerde görev yapan dört futbolcuyla yollarını ayırmak için harekete geçtiği bildirildi.
4 FUTBOLCU BİRDEN KADRO DIŞI
Eyüpspor'da kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha oyuncusu Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba'nın kadro dışı bırakıldığı belirtildi. İstanbul ekibinde kaleden hücum hattına kadar dört farklı mevkide görev yapan futbolcuların aynı anda kadro dışı bırakılması dikkat çekti.
KENDİLERİNE YENİ TAKIM BULMALARI İSTENDİ
Eyüpspor'un söz konusu futbolcularla ilgili kararının yalnızca kadro dışı bırakmakla sınırlı kalmadığı da aktarıldı. İstanbul temsilcisinin dört futbolcudan da kariyerlerine başka bir takımda devam etmeleri için kendilerine yeni kulüp bulmalarını istediği ifade edildi.
GÖZLER AYRILIK SÜRECİNE ÇEVRİLDİ
Eyüpspor'da alınan kararın ardından Moldovan, El Yamiq, Sabiri ve Billal Boutobba'nın kariyerlerine hangi takımda devam edecekleri merak konusu oldu. Futbolcuların ayrılık sürecinin nasıl ilerleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Ajansspor