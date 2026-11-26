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Emekli zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı refah payı ve seyyanen maaş düzenlemesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının ardından hükümetin atacağı adımlar merakla beklenirken, maaş artışına ilişkin farklı senaryolar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren yeni emekli düzenlemesinde ilk olarak taban maaş artışı, refah payı, prim gününe ve yaşa göre kademeli artış formülleri öne çıkıyor. Bir diğer senaryoda ise 40 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme yapılması öngörülüyor.

ENFLASYON ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 ARALIK'TA

Emeklilere yönelik maaş artışının ilk aşamasını temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon farkı oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Aralık'ta açıklayacağı kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte ocak zammına ilişkin beşinci veri de belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun ocak ayında açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam oranı kesinleşecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, emekli maaşlarına yönelik zam senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, emeklilere yapılacak ilave artışta yaş ve prim gününün belirleyici olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin sorunlarının çözümüne yönelik açıklamalarını değerlendiren Göktaş, bütçe imkanları doğrultusunda ilave bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirtti. Göktaş, düzenlemenin adil ve hakkaniyetli olması için farklı kriterlerin değerlendirildiğini ifade etti.

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE FARKLI ZAM MI YAPILACAK?

Emekli maaşlarına ilişkin ilk gündeme gelen formüllerden biri, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerle çalışmayanlara farklı oranlarda zam yapılması oldu. Ancak Göktaş, böyle bir ayrımın kayıt dışı çalışmayı artırabileceği uyarısında bulundu.

Emeklilik sonrasında kayıtlı olarak çalışmaya devam eden yaklaşık 2 milyon 100 bin kişi bulunduğunu ve bu kişilerin prim ödemeyi sürdürdüğünü belirten Göktaş, çalışan emeklilere daha düşük oranda zam yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Göktaş, "Eğer bunlara daha düşük zam verilirse kalan kısım da kayıt dışına itilmiş olur." ifadelerini kullandı. Çalışan ve çalışmayan emeklilere farklı zam yapılacağı yönündeki iddiaların ise henüz resmi bir açıklamayla desteklenmediğini kaydetti.

EMEKLİ ZAMMINDA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş ve prim gününü esas alan hakkaniyetli bir düzenleme üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarının ardından emekli maaşlarında yeni zam formülleri de gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında da emeklilerin alım gücünü artıracak iyileştirmelere, yaş ve prim günü kriterlerine dikkat çekildiğini aktaran Göktaş, yeni düzenlemenin bu çerçevede şekillenebileceğini belirtti.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon verilerine göre dört aylık birikimli enflasyon farkı yaklaşık yüzde 8,18 olarak hesaplandı.

Göktaş, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak zam oranının kesinleşeceğini belirtti.

Yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Göktaş, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 10-10,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Göktaş'ın beklentisine göre ocak ayında uygulanabilecek zam oranları şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 10-10,5 civarında zam.

Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 8-8,5 civarında artış.

Göktaş, memur ve memur emeklilerinin yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacağını belirterek, "Toplamda 8-8,5 puan bandında zam alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 32 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu ve bu tutardan yaklaşık 5 milyon 100 bin kişinin yararlandığını belirten Göktaş, yüzde 10'luk enflasyon artışının taban aylığa da uygulanması halinde maaşın 25 bin 907 TL seviyesine çıkabileceğini öngördü.

Göktaş, kişisel beklentisinin bu tutara ilave olarak 4 bin ile 7 bin TL arasında oransal veya seyyanen artış yapılması yönünde olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Göktaş, en düşük emekli aylığının 30 bin 907 lira ile 32 bin 907 lira arasında olabileceğini dile getirdi. Söz konusu rakamlar uzman beklentisine dayanırken, en düşük emekli aylığına yapılacak ilave artışa ilişkin henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

EN DÜŞÜK MAAŞI ALANLARIN SAYISI 8 MİLYONA ULAŞABİLİR

Göktaş, taban aylığın 31 bin TL seviyesine çıkarılması halinde en düşük emekli aylığı alanların sayısının da artabileceğine dikkat çekti. Mevcut durumda yaklaşık 5 milyon 100 bin kişinin yararlandığı taban aylık uygulamasından faydalananların sayısının, olası artışın ardından 7-8 milyona ulaşabileceğini değerlendirdi.

PRİM GÜNÜ KADAR ÖDENEN KAZANÇ DA ÖNEMLİ

Yeni emekli düzenlemesinde yalnızca prim gün sayısının dikkate alınmasının yeterli olmayacağını belirten Göktaş, emekli aylığının hesaplanmasında kişinin hangi kazanç üzerinden prim ödediğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Göktaş, 9 bin gün boyunca asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir kişinin, 5 bin gün boyunca iki asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir kişiden daha düşük emekli aylığı alabileceğini örnek gösterdi.

Bu nedenle yeni düzenlemede düşük emekli aylığı alanların desteklenmesi kadar yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenlerin haklarının korunmasının da önemli olduğunu ifade etti. Göktaş, "Yüksekten prim ödeyenlerin de cezalandırılmayacağı, prim ödeme alışkanlığını bozmayacak adil bir formül üzerinde çok hassas çalışılıyor." dedi.

65 YAŞINA KADAR FARKLI ZAM DİLİMLERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Yeni emekli düzenlemesinde yaş kriterinin de önemli bir yer tutabileceğini belirten Göktaş, özellikle ileri yaştaki ve düşük aylık alan emeklilere daha yüksek artış yapılmasını sağlayacak bir formülün değerlendirilebileceğini söyledi.

Bu kapsamda 50'li yaşlardan başlayarak 65 yaşına kadar farklı yaş dilimleri oluşturulabileceğini ifade eden Göktaş, yaş ve prim kriterlerinin maaş artışında belirleyici olabileceğini belirtti.

DÜZENLEME YAKLAŞIK 17 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de gelir ve aylık alan toplam 17 milyon 178 bin kişi bulunduğunu belirten Göktaş, bunların 12,5 milyonunun doğrudan emekli, yaklaşık 400 bininin malulen aylık alan kişiler olduğunu, yaklaşık 5 milyon kişinin ise eşinden veya babasından dul ve yetim aylığı aldığını aktardı.

BAKAN IŞIKHAN: MALİ İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ

Öte yandan kritik maaş düzenlemesi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için yeni mali imkanlar oluşturulduğunu belirten Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

★ Okurların en beğendiği yorum turgut bozbuga: bunlar emekliyi düşünmüyorlar düşünseler 2008 deki yasayı kaldırıp 1 seferliğine yapıp sonra % 40 zam yapıp intibak zammını verip emeklileri rahatlaması lazım… Tüm yorumlar (27)

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