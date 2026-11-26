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ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiden yapılan ithalata yeni gümrük vergileri getirmeyi önerdi. En yüksek oran, yüzde 40'a kadar çıkan vergiyle Çin'e düştü; onu yüzde 35'e varan oranla Vietnam izliyor, BBC'nin haberine göre.

Diğer ekonomiler için oranlar yüzde 20 ya da yüzde 25 olarak açıklandı. Listede Çin ve AB'nin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, Vietnam, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland ve Bangladeş yer alıyor. Başkan Donald Trump'ın daha önce üzerinde anlaştığı üst sınırlar nedeniyle bazı oranlar fiilen daha düşük uygulanacak.

VERGİLER GELECEK YILDAN ÖNCE BAŞLAMAYACAK

Vergileri ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), her ekonominin ticaret uygulamalarının Amerikan ticaretini nasıl etkilediğini anlatan kapsamlı raporlarla birlikte duyurdu. Yeni vergilerin gelecek yıldan önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor; önce kamuoyunun görüşü alınacak, gerekirse oturumlar yapılacak. AA'nın aktardığına göre yazılı görüşler için son tarih 5 Ocak 2027.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, vergilerin "Amerikan işçileri için eşit rekabet koşulları sağlayacağını" söyledi. Greer'e göre ABD'nin birçok ticaret ortağı onlarca yıldır imalatı hedefleyen ve ücretleri baskılayan sanayi stratejileri izliyor.

YÜKSEK MAHKEME İLK VERGİLERİ İPTAL ETMİŞTİ

Beyaz Saray, diğer ülkelerin ticaret uygulamalarına yönelik soruşturmayı mart ayında, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın "Kurtuluş Günü" vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından başlatmıştı. Trump o vergileri olağanüstü hal yetkilerine dayandırmıştı; yeni vergiler ise USTR'nin yabancı ticaret uygulamalarına karşı önlem alma yetkisine dayanıyor.

Singapur Yönetim Üniversitesi'nden ekonomist Chang Pao-Li, yeni vergilerin "daha sağlam bir hukuki temele" oturduğunu, yine de dava konusu olabileceğini belirtti. Capital Economics'in Kuzey Amerika baş ekonomisti Stephen Brown ise duyurunun "göründüğü kadar endişe verici olmadığını", yeni vergilerin yazın açıklananların yerini aldığını ve fiyatlara etkisinin sınırlı kalacağını söyledi.

PEKİN "SİYASİ MANİPÜLASYON" DEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun vergileri "siyasi manipülasyon" olarak niteledi, Çin'in tüketebileceğinden fazlasını ürettiği yolundaki ABD iddiasının "yanlış" olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu da vergileri reddetti ve AB için oranın daha önce üzerinde anlaşılan yüzde 15 ile sınırlı olduğunu hatırlattı. Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, oranın iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin gerçekleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Washington, ayrı bir soruşturma kapsamında Brezilya mallarına da yüzde 10 vergi önerdi; ülke ABD'ye sattığı bitmiş uçak ve şekerde vergiyle karşılaşacak. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ofisi "Brezilya bu tür tehditlere boyun eğmeyecek" açıklamasını yaptı.

ABD ile Çin arasındaki karşılıklı vergi savaşı şu an askıda. Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta görüştü, ancak 10 Ocak'ta sona erecek ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı açıklanmadı.

Kaynak: BBC