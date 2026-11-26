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Bağcılar'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI

Kaza, saat 12.25 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Muhammed Tacettin Ç.'nin kullandığı 34 GYB 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin çarptığı 46 yaşındaki Vedat Toprak ile 59 yaşındaki Sevgi Öksüzoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı