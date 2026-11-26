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1960'lı ve 70'li yıllarda dünyanın ilk küresel moda yıldızlarından biri olan model ve sanatçı Veruschka 87 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini BBC duyurdu.

Asıl adı Vera von Lehndorff olan Veruschka, 1939'da o dönem Almanya'ya bağlı olan, bugün Rusya sınırları içindeki Kaliningrad adıyla bilinen Königsberg'de aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Kont Heinrich von Lehndorff, Adolf Hitler'e yönelik başarısız suikast girişimine katıldığı için 1944'te idam edildi.

VOGUE'A 13 KEZ KAPAK OLDU

Veruschka, moda ve güzellik algısının sınırlarını genişleten fantastik fotoğraf çekimleriyle tanındı. Amerikan Vogue dergisinin kapağında tam 13 kez yer aldı, Life gibi dergilerin de kapak yüzü oldu.

Vogue, ünlü modelin ardından yayımladığı yazıda onu "bir döneme damgasını vuran, kılıktan kılığa giren süper model" diye andı ve "Veruschka ilk süper modellerden biri olmanın yanında modanın büyük performans sanatçılarından biriydi" ifadesini kullandı.

BLOW-UP VE JAMES BOND FİLMİNDE OYNADI

Ünlü model sinemada da iz bıraktı. 60'ların efsane filmi Blow-Up'ta ve 2006 yapımı James Bond filmi Casino Royale'de akılda kalan rollerde göründü.

Hamburg ve Floransa'da sanat eğitimi alan Veruschka, modellik kariyerinde Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld ve Valentino gibi isimlerle çalıştı.

KARDEŞİ: O HİÇBİR ZAMAN SADECE BİR MODEL OLMADI

Kız kardeşi Kontes Catharina von Lehndorff, yayımladığı anma yazısında Veruschka'nın kısa sürede bir efsaneye dönüştüğünü belirtti. Kardeşinin bedenini boyadığı, sahnelediği ve yeniden kurguladığı avangart fotoğraf projelerine de kendini adadığını hatırlattı.

"Veruschka hiçbir zaman sadece bir model olmadı; o bir sanatçı, sınırları zorlayan bir isyankârdı. Çalışmaları performans sanatının feminist öncüsü kabul ediliyor" diye yazdı.