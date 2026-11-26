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Mısır'ın başkenti Kahire'de petrol ürünleri taşıyan bir tankerin devrilerek alev alması sonucu facia yaşandı. Alevlerin çevre yolundaki diğer araçlara sıçraması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

ÇEVRE YOLU ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay, 25 Kasım akşamı Kahire'nin batısındaki Gize vilayetine bağlı El-Varrak bölgesinde meydana geldi. Petrol ürünleri taşıyan tankerin kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpması ve devrilmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, çevre yolunda seyir halinde bulunan otomobilleri ve motosikletleri sardı.

BÖLGEYE 39 AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Mısır Sağlık Bakanlığı, kurtarma çalışmalarına 39 ambulansın katıldığını açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık kuruluşlarının acil durum hazırlık seviyeleri yükseltildi.

27 ARAÇ YANDI VEYA HASAR GÖRDÜ

Yangının ardından çevre yolunda ağır hasar meydana geldi. Mısır Başsavcılığının ilk tespitlerine göre 27 araç yangında zarar gördü. Güvenlik güçleri yolu trafiğe kapatırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER DNA TESTİYLE BELİRLENECEK

Mısır Başsavcılığı, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi yapılmaya başlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ELEKTRİK KABLOSU İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Mısır basınında yer alan haberlerde, yüksek gerilim hattına ait bir elektrik kablosunun tankerin önüne düşmesi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği öne sürüldü. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmazken yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.