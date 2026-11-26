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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Ligin 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, dev derbinin hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumları da netleşmeye başladı.

DENİZ GÜL MASKEYLE OYNAYABİLİR

Aston Villa karşılaşmasında burnu kırılan ve ardından ameliyat edilen Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun görev verilmesi halinde özel maskeyle sahaya çıkması öngörülüyor.

LEMINA'DAN İYİ HABER

Aston Villa karşılaşmasına yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemeyen Mario Lemina'nın yapılan kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Milli takımdan sakat dönen Roland Sallai'nin durumunun ise yakından takip edildiği ifade edildi.

OSIMHEN SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, saha koşularına başladı. Golcü futbolcunun Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmazken geniş kadroda yer alacağı belirtildi.

RAFAEL LEAO DERBİDE YOK

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisine yetişemeyecek tek ismin Rafael Leao olduğu ifade edildi. Portekizli yıldızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynanacak karşılaşmayla sahalara dönmesi öngörülüyor.

★ Okurların en beğendiği yorum rtk8fdzhvj: admin Galatasaray dusmanligina devam bizim Astonvilla galibiyetine nerdeyse hic haber yapmadin ama du fenere metiyeler diziyorsun bir her haber de Galatasaray… Tüm yorumlar (7)

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