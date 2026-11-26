Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Takımının genç oyunculardan oluştuğunu belirten Turan, Fenerbahçe'nin tecrübeli iki yıldızı üzerinden dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

KANTE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Şampiyonlar Ligi seviyesinde tecrübenin önemine değinen Arda Turan, Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'yi örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyelerde oyuncu kalitesi, fiziksel temas ve kontak yetmeyebilir. Oyuncuların bu seviyeyi anlayabilmeleri için iyi bir ders oldu. Kante, Dünya Kupası’nı kaldırmış bir oyuncu. Onlar bu seviyeleri bilen ve gelişimini tamamlamış oyuncular. Biz ise bu seviyeleri yeni yaşamaya başlayan bir ekibiz. Buradaki hissiyat, topa dokunuş bile farklı. Bu yüzden 2-3 sene sonra bu Shakhtar takımı çok daha iyi olacaktır, buna inanıyorum. Ama şu an bazı şeyler için yeterli değiliz, ben dahil.”

VEDAT MURIQI'YE AYRI PARANTEZ AÇTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Vedat Muriqi'nin oyun üzerindeki etkisine de değinen Turan, Kosovalı golcünün uzun toplardaki etkinliğinin kendi oyuncularını geriye çekilmeye zorladığını belirtti.

“Fenerbahçe’nin yaptığı birçok şey bildiğimiz şeylerdi ama bunları oyunculara geçirmek, oyunculara anlatmak zor olabiliyor. Vedat Muriqi’ye 2-3 tane uzun top atıldığında ve o bu topları aldığında oyuncular ister istemez reaksiyon olarak geriye adım atıyorlar. Halbuki ikinci top için orta saha çizgisinden erken gerilememeliler. Çünkü biz zaman zaman 4-3-1-2 basıyoruz. Kenar oyuncularla ve sadece bir 6 numarayla ikinci topa gidiyoruz. Eğer bu mesafeyi uzatırsanız topu alırlar.”

"ELİMİZDE BU DURUMU DEĞİŞTİREBİLECEK HAMLELERİMİZ YOKTU"

Karşılaşmadaki hatalarının farkında olduğunu ancak oyunun gidişatını değiştirecek hamleleri yapamadıklarını belirten Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hatanın ne olduğunu biliyoruz, merak etmeyin. Oyun, bazen oyuncu tecrübesi ve oyuncuların bu seviyeyi oynayabilme tecrübesini ister. Açıkçası oyunun ne olduğunun farkındayım, oyunu da kenardan görebiliyorum. Ama elimizde bu durumu değiştirebilecek hamlelerimiz yoktu açıkçası. Bahane aramıyorum. Ben buraya bu şartları kabul ederek geldim. O yüzden herhangi bir bahane olarak sunmuyorum. Sadece oyunun ne olduğunu görüyorum”

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