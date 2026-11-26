Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olan Ousmane Diabate, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Newcastle'da oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Çünkü yarışmacı ve mücadeleci bir yapım var." dedi.

Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymeye devam eden 19 yaşındaki Diabate, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, Newcastle United'a transfer süreci, İngiliz ekibinin stadını ziyaret ettiğinde yaşadığı duygular ve Gençlerbirliği'nin altyapısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Newcastle United'ın ilgisini menajerinden ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu belirten Gineli orta saha oyuncusu, "Şunu da söyledim, 'Bu gerçek mi, gerçek bir teklif mi?' diye hemen öğrenmesini istedim. Çünkü bu tür teklifler oyuncular için çok değerli. Gerçek olduğunu öğrendiğimde bu fırsattan dolayı çok gururlu ve mutlu hissettim. Çok iyi bir fırsat olduğu için hemen değerlendirdik ve her şey benim adıma olumlu bir şekilde ilerledi." ifadelerini kullandı.

İmza için Newcastle kentine gittiğinde stadı gördüğü an büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadığını vurgulayan Diabate, duygularını şöyle aktardı:

"Newcastle şehrine gittim. Tabii stadı (St. James' Park) gördüğüm zaman çok etkilendiğimi itiraf etmem gerekiyor. Stadı ilk gördüğüm anda 'wow' dedim. Çünkü daha önce sadece televizyonda gördüğüm bir yerdi ve gerçek olarak görmek çok mutluluk vericiydi. 'Allah'a şükür, bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirdim' dedim. Bu hayalim Premier Lig'de, belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şey gerçek oldu."

Diabate, "Premier Lig'de oynamaya hazır mısın?" sorusuna, "Newcastle'da oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Çünkü yarışmacı ve mücadeleci bir yapım var. Ama bu sadece 'hazırım' demekle olmuyor. İlk 11'de olmak ve Newcastle United'daki yerimi kazanmak, çok fazla çalışma ve disiplin istiyor. Bunların hepsini oraya gittiğimde yapacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Örnek aldığı çok fazla orta saha oyuncusu bulunduğunu dile getiren Diabate, "Ama bir isim vermem gerekirse Yaya Toure'yi söyleyebilirim. Yaya Toure gerçekten oyuncu olarak bana ilham veriyor." dedi.

"Gençlerbirliği Kulübüne borçluyum"

Türkiye'ye 1 yıl önce gelen Ousmane Diabate, futbola başlama hikayesi ve ilk yurt dışı deneyimine ilişkin şunları söyledi:

"Küçüklüğümden beri futbolu çok sevdim. Çünkü aile bireylerimin hepsi futbolu çok seviyorlardı. Küçükken onlarla çok futbol oynadım. Ailemdeki tek profesyonel oyuncu benim. Futbolu çok sevdiğim için başladım ve ailemin de hep yardımını ve desteğini gördüm. İlk yurt dışı deneyimimi Gençlerbirliği'nde yakaladım. Bu benim için gerçekten büyük bir fırsattı. Bu konuda Gençlerbirliği Kulübüne borçluyum. İlk olarak altyapıda başladım. Geldiğim andan itibaren gerçekten çok iyi davranıldı. Daha sonrasında da A takıma çıktım. Orada da iyi şeyler başardığımı düşünüyorum. Genel olarak kulübümüze, şu ana kadar bulunduğum konum için çok teşekkür ediyorum."

Ankara'yı çok sevdiğini belirten Diabate, "Buraya tamamen adapte olduğumu söyleyebilirim. Bu şehrin güzel olması adaptasyonumu çok kolaylaştırdı. Geldiğim günden itibaren herkes beni çok iyi karşıladı. Bu da benim için çok olumlu bir şey. Şu anda büyük erkek kardeşim de benimle yaşıyor. Onun desteğini de çok fazla hissediyorum. Burada hiçbir şey karmaşık değil. Buradaki hayatı seviyorum. Fransızca konuşan insanlar da var, onlarla da sohbet ediyorum. Burada neredeyse hiçbir zorluk yaşamadan hayatımı devam ettiriyorum." diye konuştu.

"Verilen şansı iyi değerlendirdim"

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadıkları maçtaki performansıyla dikkati çeken ve sonrasında istikrarlı bir şekilde başkent ekibinde görev yapan Diabate, "Maçtan önce hoca ilk 11'de başlatacağını bana söyledi. Ben de kendimi hem mental hem de fiziksel olarak bu maça hazırladım. İyi bir maç çıkardım, galip de geldik. Tabii ki büyük isimlere karşı oynamak benim adıma çok heyecan vericiydi, çok güzeldi. Şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Diabate, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de son 3 haftada 2 galibiyet aldığının hatırlatılması üzerine, "Sezon başından itibaren ekip olarak aslında iyi çalışıyoruz. Yeni hocamızın gelmesiyle de çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. Son 3 maçın 2'sini galibiyetle bitirdik. Evimizde 2 galibiyet elde ettik. Bu galibiyetlerin devam etmesini sezon boyunca diliyorum. Bir ritmimiz, beraber hareket etme modelimiz, konsantrasyonumuz var. Bu ritmimizi devam ettirebilirsek, sezonun geneline yayabilirsek, iyi bir sezon geçireceğimizi ve ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Arda gibi bir gün Real Madrid'de oynamayı çok isterim"

Gençlerbirliği altyapısında iyi bir eğitim verildiğini vurgulayan Diabate, altyapıdaki futbolculara şu mesajı verdi:

"Altyapıdaki arkadaşlarımıza sadece disiplini elden bırakmayacak şekilde çalışmalarını, hayallerine inanmalarını ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben de oradan geldim, A takıma yükseldim ve A takımda gösterdiğim performansın ardından şu anda Newcastle'ın oyuncusuyum. Orada hocaları dinlemek ve dediklerini yapmak lazım. Bugün buradaysam oradaki çalışmalarım sayesinde bunu başarabildim."

Arda Güler'in de Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğini anımsatan Gineli futbolcu, "Arda'nın başardığı çok büyük bir şey. Hem Arda'yı hem de beni örnek alabilirler. Ben de bir gün Real Madrid'de oynamayı, Arda'nın bulunduğu konumda olmayı çok isterim. Altyapıda birçok yetenekli oyuncu var. Disiplinli bir şekilde çalışırlarsa benim, Arda'nın vardığı yerlere onlar da varabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA