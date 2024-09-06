MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim?
Miss Türkiye 2024 yarışması için adaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güzellikler, bu prestijli unvan için yarışacaklar. Adaylar, güzellikleri ve yetenekleriyle jürinin karşısına çıkacaklar ve en iyi olmak için mücadele edecekler.
Miss Türkiye 2024 yarışmasının adayları açıklandı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen güzellikler, bu prestijli unvan için mücadele edecekler. Miss Turkey 2024 birincisi, dünya çapındaki Miss World ve Miss Universe gibi yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulacak. Yarışma, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve final gecesi büyük bir heyecanla bekleniyor.
MIS TURKEY ADAYLARI
1. DİLA MAYA ARI
BOY: 1.82
YAŞ: 19
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
2. ??İDİL BİLGEN
BOY: 1.80
YAŞ: 24
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ MEZUNU
3. TUĞÇE ŞAHİN
BOY: 1.83
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU
4. AYLİN MOLLA
BOY: 1.79
YAŞ: 22
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
5. MERVE SU İLHAN
BOY: 1.80
YAŞ: 22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
6. ECE ÇETİN
BOY: 1.75
YAŞ: 20
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
7. FATİME İNCE
BOY: 1.76
YAŞ: 28
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
8. CEMRE ÜKER
BOY: 1.79
YAŞ: 26
PARIS SCHOOL OF BUSINESS ULUSLARARASI PAZARLAMA & İŞ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİSİ
9. MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ
BOY: 1.73
YAŞ: 23
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
10. ZEYNEP ECE SARI
BOY: 1.75
YAŞ: 20
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
11. CANDAN ŞEVİKTÜRK
BOY: 1.73
YAŞ: 21
UNIVERSITA DEGLİ STUDİ Dİ TORİNO, HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI HUKUK 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
12. AYŞE SENA ŞEREF
BOY: 1.72
YAŞ: 25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
13. AYCAN NUR İNCE
BOY: 1.72
YAŞ: 26
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, İNSAN BİLİMLERİ VE YENİ REFAH BÖLÜMÜ 1. SINIF DOKTORA ÖĞRENCİSİ
14. SELİN ŞAHİN
BOY: 1.70
YAŞ: 27
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, INSTITUT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE DE LYON, İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU
15. EZGİ GÜNGÖR
BOY: 1.74
YAŞ: 30
MOZARTEUM UNIVERSITY, CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS, OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU
16. TUĞÇE GÜNDOĞAN
BOY: 1.75
YAŞ: 26
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
17. DİDEM GÜNGÖR
BOY: 1.77
YAŞ: 25
TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
18. DİDEM GÜNGÖR
BOY: 1.77
YAŞ: 25
TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
19. ÇAĞLA ŞEN
BOY: 1.78
YAŞ: 25
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNU
20. MELİSA SARAN
BOY: 1.82
YAŞ: 20
OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ