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MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim?

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Miss Türkiye 2024 yarışması için adaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güzellikler, bu prestijli unvan için yarışacaklar. Adaylar, güzellikleri ve yetenekleriyle jürinin karşısına çıkacaklar ve en iyi olmak için mücadele edecekler.

Miss Türkiye 2024 yarışmasının adayları açıklandı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen güzellikler, bu prestijli unvan için mücadele edecekler. Miss Turkey 2024 birincisi, dünya çapındaki Miss World ve Miss Universe gibi yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulacak. Yarışma, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve final gecesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

MIS TURKEY ADAYLARI

1. DİLA MAYA ARI

BOY: 1.82

YAŞ: 19

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

2. ??İDİL BİLGEN

BOY: 1.80

YAŞ: 24

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

3. TUĞÇE ŞAHİN

BOY: 1.83

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

4. AYLİN MOLLA

BOY: 1.79

YAŞ: 22

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

5. MERVE SU İLHAN

BOY: 1.80

YAŞ: 22

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

6. ECE ÇETİN

BOY: 1.75

YAŞ: 20

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

7. FATİME İNCE

BOY: 1.76

YAŞ: 28

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

8. CEMRE ÜKER

BOY: 1.79

YAŞ: 26

PARIS SCHOOL OF BUSINESS ULUSLARARASI PAZARLAMA & İŞ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

9. MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ

BOY: 1.73

YAŞ: 23

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

10. ZEYNEP ECE SARI

BOY: 1.75

YAŞ: 20

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

11. CANDAN ŞEVİKTÜRK

BOY: 1.73

YAŞ: 21

UNIVERSITA DEGLİ STUDİ Dİ TORİNO, HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI HUKUK 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

12. AYŞE SENA ŞEREF

BOY: 1.72

YAŞ: 25

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

13. AYCAN NUR İNCE

BOY: 1.72

YAŞ: 26

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, İNSAN BİLİMLERİ VE YENİ REFAH BÖLÜMÜ 1. SINIF DOKTORA ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

14. SELİN ŞAHİN

BOY: 1.70

YAŞ: 27

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, INSTITUT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE DE LYON, İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

15. EZGİ GÜNGÖR

BOY: 1.74

YAŞ: 30

MOZARTEUM UNIVERSITY, CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS, OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

16. TUĞÇE GÜNDOĞAN

BOY: 1.75

YAŞ: 26

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

17. DİDEM GÜNGÖR

BOY: 1.77

YAŞ: 25

TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

18. DİDEM GÜNGÖR

BOY: 1.77

YAŞ: 25

TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

19. ÇAĞLA ŞEN

BOY: 1.78

YAŞ: 25

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNU

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

20. MELİSA SARAN

BOY: 1.82

YAŞ: 20

OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 aday adayları kim, kaç kişi?

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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