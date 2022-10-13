Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, üvey babası yerine İbrahim Tatlıses'in soyadını sildi

Levent Dörter ile nikah masasına oturan Dilan Çıtak Tatlıses, düğünün ardından sosyal medya hesabındaki "Tatlıses" soyadını kaldırarak "Dörter" soyadını ekledi. Ünlü ismin öz babasının soyadı yerine üvey babasının soyadını kullanmaya devam etmesi de kafa karıştırdı.

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra bir ara geldiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam görkemli bir düğünle 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter'le evlendi. Dünyaevine giren Tatlıses, nikahtan sonra sosyal medya hesabındaki soyadını güncelledi.

"TATLISES" SOYADINI SİLDİ

İbrahim Tatlıses'in nüfusuna almaması üzerine anne Işıl Çıtak'ın hayat arkadaşı Cem Çıtak'ın soyadını alan Dilan Çıtak, Tatlıses ile arasını düzelttikten sonra öz babasının da soyadını aldı. Uzun yıllardır adını Dilan Çıtak Tatlıses olarak kullanan ünlü isim, nikahın ardından Instagram hesabındaki "Tatlıses" soyadını kaldırarak Dörter'i ekledi. Şarkıcı Dilan Çıtak'ın bu hamlesi ise kafaları karıştırdı.

"VİCDANEN 'ÇITAK' SOYADINI HAYATIMDAN ÇIKARMAM"

Yıllar önce kendisini büyüterek soyadını veren Cem Çıtak hakkında konuşan Dilan Çıtak, Beni büyüten babam Cem Çıtak'ı kaybettim. Onun yeri bende her zaman apayrıdır. Beni büyüten babamı asla reddetmem. O her zaman kalbimin en değerli köşesinde. Sadece hukuki bir süreç bu. 'Dilan Çıtak Tatlıses' olmasını istiyorum adımın. Çünkü vicdanen Çıtak soyadını hayatımdan çıkaramam" demişti.

NİKAH MASASINA OTURDU

Geçtiğimiz aylarda nişan töreni yapan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, önceki akşam İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Çiftin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydığı nikahına Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı şahitlik yaptı. Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli de katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de çifti yalnız bırakmadı. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu.

KIZINA ALTIN KEMER TAKTI

Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.