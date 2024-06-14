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İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin evliliğinden dünyaya gelen İrem Kutluay, 18 yaşına girdi. Liseden mezun olan ve annesinin boyuna gelen İrem, Şener'in gençliğine benzetildi.

2005 yılında nikah masasına oturan ve evlilikleri ihanet yüzünden biten İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in çocukları büyüdü. Çiftin kızları İrem, 18 yaşına girdi.

ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZETİLDİ

İhanet yüzünden boşandıktan sonra davalık olan ve bir araya gelmeyen Şener ile Kutluay, kızlarının mezuniyet töreninde buluştu. Ünlü çocuğu olmasına rağmen kameralardan uzak bir hayat yaşayan İrem, liseden mezun oldu. Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaşan Şener, "Güzel kızım hayat sana hep güzellikler getirsin. Mutluluğumu tarif edecek kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Boyu annesine yaklaşan İrem'in güzelliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "İrem, annesinin gençliği gibi" yorumları yapıldı.

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

İbrahim Kutluay Demet Şener Son Hali Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Zulkarneyn :

Kalaşnikof gibi.. gravvv gravvv gravvv

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10
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Murat Celik:

habere bak hizaya gel

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Goethegitme:

Olmuş tamam

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2
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ismail bey :

Yarın öbür gün magazin haberlerine düşer... Sevgilisiyle, aşkıyla şu mekandan çıktılar.. ev arkadaşıyla anlaşamadı, evi terketti. 6 aylık hamile iken evlendi felan...

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0
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