Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kağıthane'de kayıp 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cesedi İstanbul Boğazı'nda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane'de kayıp 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cesedi İstanbul Boğazı'nda bulundu Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de kayıp 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cesedi İstanbul Boğazı'nda bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni İstanbul Boğazı'nda bulundu. Yeniköy açıklarında sahile gelenlerin ihbarıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAĞITHANE'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Doyan'ın (80) cansız bedeni İstanbul Boğazı'nda bulundu. Doyan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelenler, denizde bir kişinin hareketsiz su yüzeyinde olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı erkek cesedi kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KIZI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin 80 yaşındaki Mustafa Doyan'a ait olduğu tespit edildi. Doyan'ın saat 00.10 sıralarında evinden ayrıldığı, kendisinden haber alamayan kızının ise saat 07.00 sıralarında Kağıthane'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren golcüye 2 talip birden

Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Bir miras tartışması daha! Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt

Nev'in küs olduğu ağabeyi miras için harekete geçti
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
Galibiyet hasretleri 9 maça çıktı! Chelsea, Manchester United'ı 2 golle devirdi

Manchester United'a bir darbe de onlar vurdu
Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi