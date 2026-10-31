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Reklam Kurulu, Kadıköy'deki halı mağazasına 'Kapatıyoruz' ilanı nedeniyle ceza verdi

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir yer alan 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanını yanıltıcı buldu. Kurul, işletmeye idari ceza uygulanmasına ve söz konusu reklamın kaldırılmasına karar verdi.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir duran 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanına ilişkin mağazaya idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri indirim ve fırsat algısıyla alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanının yer aldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda işletme hakkında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28/1, 28/2, 28/4, 29/1'inci maddeleri uyarınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verilerek, idari yaptırım uygulandı ve reklamın kaldırılması kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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