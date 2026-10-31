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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
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Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Futbol kariyerinin ilk dönemlerindeki görüntüleriyle bugünkü hali arasındaki fark, milli futbolcunun yıllar içinde geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Bir zamanlar kariyerinin başında olan Bardakcı, bugün hem Galatasaray'ın hem de A Milli Takım'ın tanınan isimleri arasında yer alıyor.

  • Abdülkerim Bardakcı, futbol kariyerine Konyaspor altyapısında başladı ve 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
  • Bardakcı, Galatasaray'da kısa sürede takımın savunmasındaki önemli isimlerden biri haline geldi ve A Milli Futbol Takımı'nda görev aldı.
  • Bardakcı'nın gençlik yıllarına ait görüntüleri ile bugünkü hali arasındaki fiziksel değişim dikkat çekti.

Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın gençlik yıllarına ait görüntüleri ile bugünkü hali arasındaki değişim dikkat çekti.

Futbol dünyasında adım adım yükselen Bardakcı'nın kariyerinin ilk dönemlerinden bugüne uzanan yolculuğu, fiziksel görünümündeki değişimle birlikte yeniden ilgi odağı oldu.

KONYA'DAN GALATASARAY'A UZANAN YOLCULUK

Futbol kariyerine Konyaspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, profesyonel futbol hayatında farklı takımlarda forma giyerek deneyim kazandı. Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı stoper, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla kariyerinde yeni bir sayfa açan Bardakcı, kısa sürede takımın savunmasındaki önemli isimlerden biri haline geldi.

ARTIK BÜTÜN TÜRKİYE ONU TANIYOR

Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı. Bir zamanlar futbol kariyerinin başında olan genç oyuncu, yıllar içinde Türkiye'nin en çok tanınan savunma oyuncularından birine dönüştü.

ESKİ HALİYLE BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Abdülkerim Bardakcı'nın geçmiş yıllardaki görüntüleri ile bugünkü hali karşılaştırıldığında yaşadığı değişim açıkça görülüyor. Başarılı futbolcunun yıllar içindeki değişimi, futbol kariyerinde geldiği noktayı da bir kez daha hatırlattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüseyin KARA:

karakter hiç değilmemiş

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Haber YorumlarıUğur Kart:

tam bir gundi.biji

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Haber YorumlarıMuammer Doğu:

Belli ki yetiştiği yer çeteler. Performansından belli.

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Haber YorumlarıONUR İNAN:

giyim kuşam kaşlar değişmiş :)

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