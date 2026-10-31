Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör adayları arasında adı geçen Mattia Croci-Torti, geleceği hakkında konuştu. Lugano'da mutlu olduğunu belirten İsviçreli çalıştırıcı, kulübünden ayrılmayı düşünmediğinin sinyalini verdi.
- Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında gündeme gelen isimler arasında yer aldı.
- Croci-Torti, Lugano'da kendini rahat ve mutlu hissettiğini, kulübünün hırslarını bastırmadığını söyledi.
- Croci-Torti'nin Lugano ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor; Lugano bu sezon 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle 31 puanla lig lideri.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Lugano'yu çalıştıran Mattia Croci-Torti oldu. 44 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi.
"BURADA MUTLUYUM"
Katıldığı bir programda konuşan Croci-Torti, Lugano'da kendisini rahat hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum."
İsviçreli teknik adam, kulübünün gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:
"Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından (Ocak 2025'te, 3 yıllığına) memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum."
LUGANO İLE ZİRVEDE
Mattia Croci-Torti yönetimindeki Lugano, bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İsviçre temsilcisi, geride kalan 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna yerleşti.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
2021 yılından bu yana Lugano'nun teknik direktörlüğünü yapan Croci-Torti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları, Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda şu aşamada olumlu bir yaklaşım sergilemediğini ortaya koydu.
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