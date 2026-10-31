Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Lugano'yu çalıştıran Mattia Croci-Torti oldu. 44 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi.

"BURADA MUTLUYUM"

Katıldığı bir programda konuşan Croci-Torti, Lugano'da kendisini rahat hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum."

İsviçreli teknik adam, kulübünün gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

"Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından (Ocak 2025'te, 3 yıllığına) memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum."