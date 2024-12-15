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Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

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Yeni saç rengiyle İstanbul'da ilk konserini veren Hadise'nin kombini ve dans şovu izleyenleri mest etti. Merdivenlere uzanan Hadise, şarkısını yerde dans ederek söyledi.

Çalkantılı aşk hayatı, ilk oyunculuk performansı, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla magazinin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

HADİSE'DEN YÜREKLERİ HOPLATAN DANS ŞOVU

İstanbul Kongre Merkezi'nde dinleyicilerinin karşısına çıkan Hadise, yine cesur bir kombin seçti. Yeni saç rengiyle de ilk konserini veren Hadise sahnedeki dans şovuyla kendisine hayran bıraktı.

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

ŞARKISINI MERDİVENLERE UZANARAK SÖYLEDİ

"Hay Hay" şarkısını söyleyen Hadise, merdivenlere uzandı. Şarkıyı yatarak söyleyen Hadise'nin dans şovu kısa sürede gündem oldu.

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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