Hadise'nin dans şovu, izleyenlerin nefesini kesti

Çalkantılı aşk hayatı, ilk oyunculuk performansı, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla magazinin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HADİSE'DEN YÜREKLERİ HOPLATAN DANS ŞOVU

İstanbul Kongre Merkezi'nde dinleyicilerinin karşısına çıkan Hadise, yine cesur bir kombin seçti. Yeni saç rengiyle de ilk konserini veren Hadise sahnedeki dans şovuyla kendisine hayran bıraktı.

ŞARKISINI MERDİVENLERE UZANARAK SÖYLEDİ

"Hay Hay" şarkısını söyleyen Hadise, merdivenlere uzandı. Şarkıyı yatarak söyleyen Hadise'nin dans şovu kısa sürede gündem oldu.