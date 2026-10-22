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Sırbistan'da seçimler öncesi muhalefetten gövde gösterisi

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Sırbistan'da seçimler öncesi muhalefetten gövde gösterisi Haber Videosunu İzle
Sırbistan'da seçimler öncesi muhalefetten gövde gösterisi
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi muhalifler miting düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. Mitinge geniş katılım sağlanırken, alanda yakılan ateşler dikkat çekti.

  • Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da muhalefet partilerinin çağrısıyla binlerce kişi kent meydanında seçim öncesi miting düzenledi.
  • Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçim için kampanya yasağı gece yarısı başlayacak ve 25 Ekim'de yerel saatle 20.00'de sona erecek.
  • Erken genel seçimde yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak ve 18 siyasi oluşum yarışacak.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesinde hareketli saatler yaşandı. Muhalefet partilerinin çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, kent meydanında geniş katılımlı bir miting düzenleyerek seçim öncesi gövde gösterisi yaptı.

MUHALEFETTEN GENİŞ KATILIMLI MİTİNG

Coşkulu havanın hakim olduğu mitingde kalabalık, seçim güvenliği ve yönetim değişikliği taleplerini dile getirdi. Meydanda yakılan meşaleler ve yakılan ateşler geceye damgasını vurdu.

SIRBİSTAN'DA GENEL SEÇİMLER

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi Devlet Seçim Kurulu, gece yarısı itibarıyla kampanya yasağının başlayacağını, yasağın 25 Ekim'de yerel saatle 20.00'de sona ereceğini belirtti.

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı erken genel seçimde, cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Vucic ve Sırbistan'daki seçim anketlerinde ön sıralarda yer alan Öğrenci Listesi yarışacak.

ANKETLERDE İKİ BÜYÜK ADAY BİRBİRİNE YAKIN GİDİYOR

Son yayımlanan anketlerde, Vucic'in başbakan adayı olduğu "Birleşmiş Sırbistan" ve Öğrenci Listesi'nin yüzdelerinin birbirine yakın olduğu kaydedildi. Erken genel seçime 18 siyasi oluşumun katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com
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