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Türkan Şoray'dan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler

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Türkan Şoray'dan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler
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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü yıllar öncesine ait fotoğraflarla kutladı. Kızının bebeklik ve çocukluk döneminden kareleri gün yüzüne çıkaran usta oyuncu, "Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hala bebeğim, kurabiyem, kuzumsun." sözleriyle sevgisini dile getirdi. Şoray'ın anne-kız ilişkisini anlatan içten mesajı dikkat çekti.

  • Türkan Şoray, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal için doğum günü mesajı hazırladı.
  • Şoray, kutlama mesajına kızının bebeklik ve çocukluk dönemine ait fotoğraflarını ekledi.
  • Şoray mesajında, "Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hala bebeğim" sözlerine yer verdi.

Türkan Şoray, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal için özel bir doğum günü mesajı hazırladı. Türk sinemasının efsane ismi, kızının çocukluk fotoğraflarını da gün yüzüne çıkararak yıllar öncesine uzanan anılarını hatırlattı.

YEŞİLÇAM'IN SULTANI'NDAN KIZINA ÖZEL KUTLAMA

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Türkan Şoray, bu kez anne olarak yaşadığı mutluluğu gözler önüne serdi. Usta sanatçı, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü sevgi dolu sözlerle kutladı. Kızının hayatındaki yerini anlatan Şoray, hazırladığı kutlama mesajına geçmiş yıllardan fotoğraflar da ekledi. Ünlü oyuncunun tercih ettiği kareler arasında Yağmur Ünal'ın bebeklik ve çocukluk dönemine ait görüntüler yer aldı.

"BÜYÜDÜN AMA SEN BENİM HALA  BEBEĞİMSİN"

Türkan Şoray'ın kızına hitaben kaleme aldığı mesaj, doğum günü kutlamasının en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Kızına duyduğu sevgiyi ve onunla gurur duyduğunu dile getiren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yağmur’um Varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum. Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hala bebeğim, kurabiyem, kuzumsun. Güzel kalpli kızım, tüm ömrün kalbin gibi güzel olsun Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun bebeğim."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut koçak:

bu nasıl 42 lan...17 gibi

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