Güney Koreli ünlü isimler, deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye 25 milyon TL bağış yaptı
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Güney Koreli ünlü isimler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından yardım seferberliğine başladı. İsimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla 25 milyon TL bağışladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Deprem felaketinde çok sayıda binanın yıkılmasıyla binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrıya sessiz kalmayan Güney Koreli ünlü isimler, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış yaptı.
Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla yüklü miktarda deprem bağışında bulundu. Güney Kore'nin en ünlü isimleri arasında yer alan oyuncuların yanı sıra müzik şirketleri de nakdi yardım konusunda sessiz kalmadı.
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