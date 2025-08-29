Gizem Karaca anneliğiyle mest etti, kızı Leyla Yaz'dan yeni kare geldi

Gizem Karaca anneliğiyle mest etti, kızı Leyla Yaz'dan yeni kare geldi
Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, annelik sürecine dair samimi ve doğal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kızının doğumundan bu yana sık sık anne-kız anlarını takipçileriyle paylaşan Karaca, minik Leyla Yaz'ın yeni bir karesini daha yayımlayarak büyük beğeni topladı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da ilgi gören Gizem Karaca, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 2017 yılında nikah masasına oturan iş insanı Kemal Ekmekçi ile Karaca, mutluluklarını geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Leyla Yaz ile taçlandırdı.

HAMİLELİK MÜJDESİNİ SOSYAL MEDYADA VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu, hamile olduğunu ilk kez sosyal medya üzerinden duyurmuştu. İlerleyen aylarda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Karaca, bir kız bebek beklediğini söyleyerek hayranlarını sevindirmişti.

DOĞUM KİLOLARINI HIZLICA VERDİ

Doğum sonrası sürecini de şeffaf bir şekilde takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Karaca, bebeğini dünyaya getirdikten sonra 3 hafta içinde 13 kilo verdiğini açıklayarak; "Emzirmek dışında hiçbir şey yapmadım. Spor bile yapmadım henüz. Ama artık kilo sabitlendi, bu yüzden yürüyüşlere başlamak istiyorum" dedi.

"O BÜYÜSÜN BEN KÜÇÜLEYİM"

Sosyal medyada aynadan çektiği bir kareyle yaptığı paylaşımda ise; "Kızlar, doğumdan sonra kilolar gerçekten hızlı gidiyormuş. 2. aydan bildiriyorum: 13 kilo kendiliğinden gitti, geriye 10 kilo kaldı. O büyüsün, ben küçüleyim" ifadelerini kullandı.

İŞTE LEYLA YAZ'IN SON HALİ!

Ünlü oyuncu, şimdi ise neredeyse 2 aylık olan kızının yeni bir karesini paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, hayranları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

LEYLA YAZ'IN YENİ FOTOĞRAFI İLGİ GÖRDÜ

Kızıyla geçirdiği anları daha önce de sık sık paylaşan Karaca'nın, "Alarmım çaldı" notuyla yaptığı esprili paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Kızını kucağında taşıdığı bir başka kareye "Benim dünyam" notunu düşen Karaca, ev hallerini de gözler önüne seriyor.

Kızı için evde hazırladığı farklı yatma alanlarını tek tek gösteren Karaca, "Yatacak hiçbir yer yok çünkü" notuyla birlikte kızının yine kucağında uyuduğu anları esprili bir dille paylaştı.

"DOĞALINDAN ROCK'N ROLL"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka paylaşımda ise kızının saçlarının dik durduğunu gösteren bir kareye, "Hayır saçlarda jöle yok. Doğalından Rock'n Roll. Şaka maka harbi inmiyor arkadaşlar" notunu ekleyen Karaca, annelik sürecini hem eğlenceli hem de samimi bir dille yansıtmaya devam ediyor.

Gizem Karaca'nın doğal, filtresiz ve içten paylaşımları, hayranları tarafından takdirle karşılanırken, minik Leyla Yaz da şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Oyuncunun annelik yolculuğu ise sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
