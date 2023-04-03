Düğün için geri sayım başladı! Bekarlığa veda partisi yapan Şeyma Subaşı'dan ilk kareler geldi

Mayıs ayında Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Partide kısa beyaz bir gelinlik giyen Subaşı, arkadaşlarıyla kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, hafta sonu Miami'de bekarlığa veda partisi yaptı. Düğünüyle ilgili detayları sadece ücretli aboneleriyle paylaşacağını söyleyen Subaşı, bekarlığa veda partisinden kareleri de tüm takipçileriyle paylaştı.

"HER AN İÇİN ŞÜKRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisinde beyaz mini bir gelinlik ve kısa bir duvak tercih etti. Miami'de sahil kenarında kız arkadaşlarıyla eğlenen Subaşı, o anları "Paylaşacak çok şey var... Kendime saklayacak çok şey var. Şimdi burada süslü laflar etmeyeceğim ama bu saf keyif, memnuniyet ve tatmin... Ve her an için şükretmeye devam edeceğim" notunu düştü.

İşte Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedasından kareler...