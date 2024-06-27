Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi

2 çocuğun babası İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde boşanan Demet Şener, bir süredir lojistik sektöründe çalışan Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle kutlama yaptığı fotoğrafları paylaşan Şener'in parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Şener'den yalanlama geldi.

"HER AY KUTLAMA YAPIYORUZ"

Bir süredir tektaş yüzük takan Şener, önceki gün Instagram hesabından Arman ile pozlarını paylaşarak "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notunu yazdı. Ünlü ismin parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı düşünülünce hemen cevap verdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Şener, yaptığı paylaşımda "O kadar yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım, sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa I said yes falan yazardım. Beni takip edenler de bilir. Ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.

2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evlilik yapan Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuş 2021'de de boşanmıştı.