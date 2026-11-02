Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ifadelerine ilişkin, "Saçma sapan iddialar var. Suç duyurusunda bulunacağız, bu iftiralara karşılık yasal yollara başvuracağız" dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, fon soruşturmasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta alınan kararla Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bizim daha önce öngördüğümüz şekilde örgütlü bir suç, evet. Peki örgütün üyesinin Enes Ergün olduğu bir ortamda bu örgütün lideri kimdir? Bu örgütü kim kurmuştur? Kurucusu kimdir? Bir başı olmayan örgüt olur mu? Bunun da hala açıklanamamış olması aslında olayın çok boyutlu ve iktidar partisine mensup ve yakınında bulunan çok sayıda kişinin o gizlenen isimler içerisinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Partisinin kurultay sürecine ilişkin konuşan Emre, "Daha evvel il ilçe başkanlıklarını üyelerin katılımıyla ön seçim gerçekleştirerek belirlemiştik. Bu hafta sonu da 81 ilde 3 bini aşan sandık bölgesinde pazar sabah 08.00'de başlayıp akşam 19.00'a kadar genel başkanlık seçimi için üyelerimiz oy kullanacak, 5 Kasım'a kadar kaydolan herkes genel başkanlık seçimine oy kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün ifadelerine ilişkin konuşan Emre, "Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu, Emir Sarıgül vasıtasıyla genel başkanımıza akla hayale gelmez suçlamalarda bulunulduğunu görüyoruz. Babası sözüm ona 2 tane atkı aldırmış, ağustos ayında da kim kime atkı alır? Bu atkının içerisine para konulmuş da genel başkanımıza verilmiş de. Nerede verilmiş? Yemekte verilmiş. Yani genel başkanımız yemek çıkışı, yemekte zaten 20'den fazla insanın bulunduğu, korumaların bulunduğu, korumaların sürekli çemberde tuttuğu, gelenin yazılı olduğu bir ortamda kimse görmeden arabasına bu paketi koyabilmiş. Genel başkan aracına yaklaşıp bir paket koymaya polisler izin verir mi? Saçma sapan iddialar var. Suç duyurusunda bulunacağız, bu iftiralara karşılık yasal yollara başvuracağız" dedi.

'BUTLANI PAMUKLARA SARIYORLAR'

Emre, CHP'de Özgür Özel dönemine ait içerikleri parti arşivinden çıkarılmasına ilişkin soru üzerine, "Butlan kararı geldiği gün bizim o gün gelen araştırmalara göre oyumuz yüzde 35'ti. Şimdi dikkat ederseniz oradaki oy yüzde 1-1,5'larda, bilemedin 2'lerde çıkıyor. Koltuklarını korumak için her türlü hamleyi yapmaya devam ediyorlar. Disiplin işlemlerini uygulamışlardı, olası yargı kararına yönelik davayı konusuz bırakmaya çalışan hamleler olmuştu. Bunların devamında buna göre hamleler yapmaya devam edeceklerdir. Tek bir gün yok ki yeni güne uyandığımızda bizim partimizin büyümesine yönelik haksız bir saldırı olmasın, tek bir gün yok ki kara propagandalara karşı kendimizi tekrar tekrar izah etme durumu olmasın. Bütün bu resme baktığınız zaman aynı anlayışın da butlanı adeta pamuklara sardığını görüyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı