Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Yılmaz Kunt ile ilişkisine ikinci bir şans vermesine rağmen geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran şarkıcı Alya, özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Çıtayı bayağı yukarı çekmeyi düşünüyorum. Sabır isteyen annesine gitsin. 10 senedir çeke çeke bir hâl oldum. Bundan sonra onlar beni çeksin" sözleriyle dikkat çekti.

  • Alya, oyuncu Yılmaz Kunt ile yeniden denediği ilişkisini birkaç ay önce sonlandırdı.
  • Alya, "Ayaklarımı yerden kesen biri olana kadar aşkı rafa kaldırdım" diyerek yeni ilişkilere mesafeli olduğunu ve beklentilerini yükselteceğini söyledi.
  • Alya, Sinan Akçıl ile hazırladığı şarkılardan en az birini yayımlamayı planlıyor ve yeni bir dizi projesi teklifi aldı.

Şarkıcı Alya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra özel hayatına ilişkin de samimi açıklamalar yaptı. Oyuncu Yılmaz Kunt ile yeniden denediği ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Alya, aşk hayatında yeni bir dönem başlattığını söyledi.

"AYAKLARIMI YERDEN KESEN BİRİ OLANA KADAR AŞKI RAFA KALDIRDIM"

Yılmaz Kunt ile ayrılığının ardından hayatına yeni birini almak konusunda acele etmediğini belirten Alya, bundan sonraki ilişkilerinde beklentilerini yükselteceğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Ayaklarımı yerden kesen biri olana kadar aşkı rafa kaldırdım" diyerek gönül kapılarını şimdilik kapattığını açıkladı.

Yılmaz Kunt

"SABIR İSTEYEN ANNESİNE GİTSİN"

İlişkilerde artık daha seçici olacağını vurgulayan Alya, geçmişte yaşadığı deneyimlere de göndermede bulundu. Şarkıcı, "Çıtayı bayağı yukarı çekmeyi düşünüyorum. Sabır isteyen annesine gitsin. 10 senedir çeke çeke bir hâl oldum. Bundan sonra onlar beni çeksin" sözleriyle dikkat çekti.

Alya'nın bu açıklaması, Yılmaz Kunt ile sona eren ilişkisinin ardından aşka bakışının değiştiğini ortaya koydu.

SİNAN AKÇIL İLE YENİ ŞARKI HAZIRLIĞINDA

Özel hayatının yanı sıra kariyerindeki gelişmelerden de söz eden Alya, Sinan Akçıl ile yeni şarkılar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Akçıl'ın kendisi için yazdığı bir şarkıyı ilk dinlediğinde gözyaşlarına boğulduğunu anlatan sanatçı, birlikte hazırladıkları eserlerden en az birini yayımlamayı planladıklarını belirtti.

DİZİ EKRANLARINA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Oyunculuk geçmişi de bulunan Alya, yeni bir dizi projesinden teklif aldığını söyledi. Henüz resmi imzaların atılmadığını belirten şarkıcı, anlaşma tamamlanmadan projenin ayrıntılarını paylaşmak istemediğini ifade etti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı fotoğraflarına açıklama: Bu klip tanıtım partisiydi

Cadılar Bayramı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafa açıklama getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Komşuda tarihi gün! Seçim sonuçları bir ilke sahne oldu
İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Koca ada karanlığa gömüldü! On binlerce kişi kabusu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu