Pakistan'da TikTok fenomeninin düğününde izdihamda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Pakistan'da TikTok fenomeninin düğününde izdihamda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot'ta TikTok fenomeninin düğününde çıkan izdihamda en az 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Stadyum dışında çekiliş duyurusuyla toplanan kalabalığın yol açtığı olayda polis soruşturma başlattı.
İSLAMABAD, 2 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot bölgesindeki düğün töreninde çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Kurtarma yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre olay, bir TikTok fenomeninin bölgedeki stadyumda düzenlediği halka açık düğün töreninde meydana geldi.
Yetkililer, etkinlikte çekilişle ödül verileceği duyurusu üzerine stadyum dışında toplanan büyük kalabalığın izdihama yol açtığını kaydetti.
Polis, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Xinhua