Pakistan'da TikTok fenomeninin düğününde izdihamda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

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İSLAMABAD, 2 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot bölgesindeki düğün töreninde çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kurtarma yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre olay, bir TikTok fenomeninin bölgedeki stadyumda düzenlediği halka açık düğün töreninde meydana geldi.

Yetkililer, etkinlikte çekilişle ödül verileceği duyurusu üzerine stadyum dışında toplanan büyük kalabalığın izdihama yol açtığını kaydetti.

Polis, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua