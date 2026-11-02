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Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu

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Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüşmelerini sürdürdüğü Sergio Conceiçao ile sözleşme süresinde pürüz çıktı. Sarı-lacivertliler 1,5 yıllık sözleşme önerirken Portekizli teknik adam 2,5 yıllık kontrat talep etti. 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör sorununu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

  • Fenerbahçe yönetimi Sergio Conceiçao'ya 1,5 yıllık sözleşme teklif etti, Portekizli teknik adam ise 2,5 yıllık kontrat talep etti.
  • Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurdu ve Jesus olumlu referans verdi.
  • Conceiçao, Porto'da geçirdiği 7 sezonda 11 kupa kazanırken teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa elde etti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden yeni detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam üzerinde mutabakata vararak görüşmelere başladı. Ancak tarafların sözleşme süresi konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmek için temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE 1,5 YIL ÖNERDİ, CONCEIÇAO 2,5 YIL İSTEDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Sergio Conceiçao'ya 1,5 yıllık sözleşme teklif etti. Portekizli teknik adam ise Fenerbahçe'den 2,5 yıllık kontrat talebinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken yönetimin sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

JORGE JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe yönetiminin, daha önce sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkındaki görüşüne başvurduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın vatandaşı hakkında olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Conceiçao, Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ın ardından 2017'de Porto'nun başına geçti. Portekiz ekibinde geçirdiği 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı. Porto'daki 11 kupalık başarısıyla kulüp tarihinin öne çıkan teknik direktörleri arasına girdi.

MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI

2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibiyle Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ancak ligde beklenen sonuçların alınamamasının ardından Mayıs 2025'te görevinden ayrıldı. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Portekizli teknik adam, Haziran 2026'da bu kulüple de yollarını ayırdı. Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Fenerbahçe'de kadro sil baştan değişmedikçe Guardiola da gelse hiç kimse bir şey yapamaz. Kiminle iş yapacak, Kerem'le mi, Lukakuyla mı, Muriçle mi? Takım yaşlı. 30 yaş üstü çok oyuncu var.

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Haber YorumlarıErhan Gulden:

Fenerden HATALAR= Yok u19la sahaya çık, yok GS stadını bas, yok mert hakanlar, keremler, Talisca vs transfer yanlışları, yok şamp kutlamasında Şeytan kostumlüyle kupa ver, yok 5 yıldızlı kaçak formalar, yok Gsli Abdulkerimden sopa yiyen topcular, yok 18 sene şamp ligine katılma, yok 13 sene şampiyon olmama, yok dzeko tadiçi mutfak tüpü poz ver, yokta yok. Böyle kazma kulübe istediğin sapı getir Bu kazma ağaç kesmez...Galatasaray bununla rekabet ediyor demek GSye hakaret olur.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Tüm taraftar bende dahil Aziz Yıldırım'a destek verdik oda seçilir seçilmez ne futbolcu nede teknik direktör konusunda hiç bir varlık gösteremedi iyi futbol iyi hoca yıldız futbolcu ile oynanır düz mantık açıkçası jorge jesus futbol oynatiyordu gerisi tefaruat bu Fenerbahçe den Bir cacık olmaz gerçek bu kimse hayaller kurmasin en iyi futbolu jorge jesus en futbolcuları Portekiz li Bir hoca vardı Kiminje alan oda dünyada yıldız olacak karakterli futbolcuları bulup getirdi futbol bu kadar basittir

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Haber YorumlarıSerkan Polat:

jesus onda gencligini goruyormus ama jesusta bu essklerle sampiyon olamadi dipnot

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Haber YorumlarıMehmet Hüseyinçelebi:

Porto"da şampiyon olamayanı dövüyorlar.

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