Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stuttgart'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tiago Tomas, bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisindeki Kubat karakterine benzetildi. Portekizli futbolcunun özellikle bıyıkları, sakalı ve yüz hatları dikkat çekerken iki ismin fotoğrafları üzerinden esprili yorumlar yapılmaya başlandı.

  • Stuttgart'ta forma giyen 24 yaşındaki Portekizli futbolcu Tiago Tomas, Alemin Kıralı dizisindeki Kubat karakterine benzetildi.
  • İki ismin fotoğrafları yan yana getirildiğinde bıyık, sakal ve yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekti.
  • Futbolcu için "Kubat'ın Almanya şubesi" yakıştırması yapıldı ve benzerlik üzerine esprili yorumlar üretildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 24 yaşındaki Tiago Tomas, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, bir Türk dizisindeki karaktere olan benzerliğiyle dikkat çekti. Portekizli futbolcu, bir dönemin sevilen komedi dizilerinden Alemin Kıralı'nda yer alan Kubat karakterine benzetildi. İki ismin fotoğrafları yan yana getirildiğinde özellikle bıyık, sakal ve yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekti.

KUBAT'IN ALMANYA ŞUBESİ!

Tiago Tomas'ın gülümserken çekilen fotoğrafı, Alemin Kıralı dizisindeki Kubat karakterini akıllara getirdi. İki ismin benzerliği üzerinden esprili yorumlar yapılırken futbolcu için "Kubat'ın Almanya şubesi" yakıştırması öne çıktı. Stuttgart formasıyla objektiflere poz veren Tomas'ın görüntüsü, diziyi hatırlayanlar için eğlenceli bir karşılaştırmaya dönüştü.

"KUBAT FUTBOLA MI BAŞLADI?"

Portekizli futbolcunun Kubat'a benzetilmesi üzerine "Kubat futbola mı başladı?", "Alemin Kıralı'ndan Bundesliga'ya transfer olmuş" ve "Kubat Almanya'da yeni bir hayat kurmuş" şeklinde espriler üretildi. Özellikle iki fotoğraftaki benzer yüz ifadeleri, karşılaştırmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

Trump'tan yeni tehdit: Bu gerçekleşirse ülkemiz yok olabilir
Tokat'ta mantar bolluğu: Doğadan toplayıp 150 TL'ye satıyor

Ne ekiyor ne biçiyor! Doğadan toplayıp 150 TL'ye satıyor
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Neresi benziyo ik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Nevzat Aydın'a haraç tehdidinde yeni gelişme! 8 şüpheli adliyede

Hedeflerinde Nevzat Aydın vardı! Haraç çetesi için yolun sonu
Pakistan'da TikTok fenomeninin düğününde izdiham! 2 ölü, 17 yaralı

TikTok fenomeninin düğününde akılalmaz izdiham! Birbirlerini ezdiler
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlamalar
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı

Damadı tutuklanan Çelik, her şeyden elini eteğini çekiyor