Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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The OC dizisinde canlandırdığı Marissa Cooper karakteriyle tanınan ve 2000'li yıllarda güzelliği ile baş döndüren oyuncu Mischa Barton kıyafetlerini satarken görüntülendi. Ünlü oyuncu bakımsız haliyle dikkat çekti.
2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bekaret itirafıyla magazin gündemine manşet oluyordu.
Çalkantılı hayatından dolayı kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Los Angeles'ta benzin alırken ve kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken görüntülendi.
Bir dönem güzelliği ile parmak ısırtan güzel oyuncunun bakımsız hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.