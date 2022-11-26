Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Magazin Haberleri

Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates'in geçtiğimiz sene evlenen kızı Jennifer Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunun müjdesini verdi.

Bill ve Melinda Gates'in kızları Jennifer Gates, geçtiğimiz sene ekim ayında Nayel Nassa ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan 26 yaşındaki Gates, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BEBEK BEKLİYOR

Instagram'da 520 binden fazla takipçisi bulunan Jennifer Gates, belirginleşen göbeğiyle pozlar vererek hamile olduğunu duyurdu. Bill Gates ile yollarını ayıran anne Melinda Gates, kızının paylaşımına "Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım" yorumunu yaparak heyecanını paylaştı. Gates'in hamileliğini çok sayıda ünlü isim de kutladı

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Jennifer Gates ve Nayel Nassar, 2017 yılında aşk yaşamaya başladı. Nassar'ın Ocak 2020'de evlenme teklif etmesinden sonra çift 2021'de New York'ta bir törenle dünyaevine girdi.

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bill Gates Instagram Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Ahmet Küçükşahin:

niye normal şekilde hamile kalmış ki babası kolay bir yolunu bulurdu nede olsa.yapay et ve küresel ısınmanın sebebi inekler diyen birisi bunada bir çare düşünmüştür belki normal doğumlarda virüs yayıyordur

Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title