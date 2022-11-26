Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

Bill ve Melinda Gates'in kızları Jennifer Gates, geçtiğimiz sene ekim ayında Nayel Nassa ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan 26 yaşındaki Gates, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BEBEK BEKLİYOR

Instagram'da 520 binden fazla takipçisi bulunan Jennifer Gates, belirginleşen göbeğiyle pozlar vererek hamile olduğunu duyurdu. Bill Gates ile yollarını ayıran anne Melinda Gates, kızının paylaşımına "Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım" yorumunu yaparak heyecanını paylaştı. Gates'in hamileliğini çok sayıda ünlü isim de kutladı

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Jennifer Gates ve Nayel Nassar, 2017 yılında aşk yaşamaya başladı. Nassar'ın Ocak 2020'de evlenme teklif etmesinden sonra çift 2021'de New York'ta bir törenle dünyaevine girdi.