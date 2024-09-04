Acun Ilıcalı bugün evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya'dan ilk kareler geldi

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran ve yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Acun Ilıcalı, bugün dördüncü kez nikah masasına oturuyor. Ilıcalı'nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya ise akşam gerçekleşecek düğün için hazırlanmaya başladı.

HEYECANDAN YERİNDE DURAMADI

Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği çiftin bu yüzden nikah yaptıkları ileri sürülmüştü. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etmişti.