74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! İşte görkemli gecenin kazananları
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Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'ne ise 38 ödülün sahibi olan HBO'nun yapımları damga vurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 74. düzenlenen Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın ve TV ekranlarının ünlü yıldızları, iki yıllık bir aranın ardından törene akın etti.
HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max'e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak törene damga vurdu. HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Başarısıyla dikkat çeken şirket, geçtiğimiz sene de 19 Emmy Ödülü kazanmıştı.
Online platform Netflix de bu yıl 26 Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy Ödülü'nü kazandı. Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceden ödülle ayrıldı.
Succession
Ted Lasso
The White Lotus
Lee Jung-jae- Squid Game
Zendaya-Euphoria
Jean Smart- Hacks
Jason Sudeikis- Ted Lasso
Amanda Seyfried- The Dropout
Micheal Keaton- Dopesick
Mike White, The White Lotus
The White Lotus, Mike White
Jennifer Coolidge The White Lotus
Murray Bartlett, The White Lotus