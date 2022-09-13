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74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! İşte görkemli gecenin kazananları

Magazin Haberleri

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'ne ise 38 ödülün sahibi olan HBO'nun yapımları damga vurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 74. düzenlenen Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın ve TV ekranlarının ünlü yıldızları, iki yıllık bir aranın ardından törene akın etti.

HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max'e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak törene damga vurdu. HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Başarısıyla dikkat çeken şirket, geçtiğimiz sene de 19 Emmy Ödülü kazanmıştı.

Online platform Netflix de bu yıl 26 Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy Ödülü'nü kazandı. Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceden ödülle ayrıldı.

Succession

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Ted Lasso

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

The White Lotus

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Lee Jung-jae- Squid Game

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Zendaya-Euphoria

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Jean Smart- Hacks

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Jason Sudeikis- Ted Lasso

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Amanda Seyfried- The Dropout

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Micheal Keaton- Dopesick

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Mike White, The White Lotus

The White Lotus, Mike White

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! İşte görkemli gecenin kazananları

Jennifer Coolidge The White Lotus

Murray Bartlett, The White Lotus

Ecem Altan
Ecem Altan
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