Almanya askeri tesislerde sabotaj alarmını yükseltti, tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, son dönemde tespit edilen şüpheli insansız hava araçları nedeniyle askeri tesislere yönelik sabotaj alarmınının seviyesini yükseltti. Alman Silahlı Kuvvetler, Rusya kaynaklı olası tehditlere dikkat çekerek yeni saldırı girişimlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Rusya'nın Almanya'daki askeri birlikleri ve tesislerini hedef alabilecek sabotaj eylemlerine karşı uyarıda bulundu. Kurum içi değerlendirme raporunda tehdit seviyesi ilk kez "önemli" olarak sınıflandırılırken, yeni saldırı girişimlerinin yaşanabileceği belirtildi.

Uyarının, Almanya'da son dönemde tespit edilen şüpheli insansız hava araçlarıyla (İHA) bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ağustos ayının başında Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir İHA olayı yaşandı. Kısa süre sonra, önemli bir askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Wunstorf yakınlarında da başka bir İHA bulundu.

Wunstorf'ta bulunan İHA'nın, Leipzig'deki araçla benzer özellikler taşıdığı ve patlayıcı taşıma ihtimali bulunduğu değerlendirildi. Leipzig'de Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının, Wunstorf'ta ise Alman ordusuna ait uçakların hedef alınmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bundeswehr'in raporunda, Rusya'nın Almanya'daki askeri birlikleri ve tesisleri ile Ukrayna gibi ortaklarını hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, bu tür eylemlere yönelik niyetin güçlenmiş olabileceği değerlendirmesine yer verildi. Olası sabotajların amaçlarından birinin, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği siyasi ve toplumsal düzeyde zayıflatmak olabileceği ifade edildi.

Raporda, İHA'ların doğrudan zarar verme veya ölümcül sonuçlara yol açma amacıyla kullanılmasının, Almanya ve Alman ordusuna yönelik tehditlerde yeni bir aşamaya işaret ettiği vurgulandı. Leipzig'deki olayın başlangıçta Alman ordusuna yönelik dolaylı bir tehdit olarak değerlendirilebildiği, Wunstorf'taki olayın ise doğrudan Alman ordusunu hedef alınmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdiği kaydedildi.

Alman istihbarat birimlerinin değerlendirmelerine göre, önümüzdeki kısa dönemde ülkedeki güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve yeni sabotaj girişimlerinin yaşanması ihtimali bulunuyor. Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jäger de ekim ayının başında yaptığı açıklamada, Rusya ile "şiddet içeren bir çatışma" ihtimaline dikkat çekmişti.

Kaynak: ANKA