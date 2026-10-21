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Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler

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Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
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Gaziantep’in Sacır Mahallesi’nde gündüz saatlerinde sokak ortasında sergilenen uygunsuz görüntüler mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Bu tür olayların sıklaştığını ve aileleriyle balkona çıkamaz hale geldiklerini belirten mahalleli, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Gaziantep’in Sacır Mahallesi’nde gündüz saatlerinde kaydedilen skandal görüntüler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokak ortasında sergilenen uygunsuz hareketler bölgede huzursuzluğa yol açtı.

VATANDAŞLAR BALKONA ÇIKAMIYOR 

Benzer olayların sık sık yaşandığını belirten mahalle sakinleri, aileleriyle birlikte balkona çıkamaz hale geldiklerini vurgulayarak yetkililerden bir an önce önlem alınmasını ve denetimlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com
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